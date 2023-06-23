النني علي أعتاب بشكتاش معاراً من أرسنال

أصبح اللاعب الدولي المصري محمد النني نجم فريق أرسنال الأنجليزي، علي وشك الإنتقال إلي بشكتاش التري علي سبيل الإعارة قبل الموسم الجديد من الدوري التركي.

النني يقترب من الإعارة لبشكتاش التركي

وأكدت تقارير صحفية تركية أن المدير الفني لفريق بشكتاش يرغب في دعم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي، وذكر التقرير أن على رأس أهداف بشكتاش، محمد النني، والذي طلبه مدرب بشكتاش بالاسم، حيث يتبقى للنني عام واحد فقط في عقده مع أرسنال إذ ينتهي في يونيو 2024.

ينوي بشكتاش استعارة النني لنهاية الموسم مع تحمل راتبه، والذي قدرته التقارير بثلاثة ملايين يورو سنويا تمهيدا لانتقاله بصورة نهائية في الموسم التالي مجانا.

يذكر أن كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق لمنتخب مصر ، عن قائمة المحترفين الأولية لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار .

ويعود للقائمة محمود حسن تريزيجيه بعد غيابه عن معسكر مارس بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه طرابزون سبور التركي.

وظهر سام مرسي لاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي مجددًا في قائمة الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا ، والظهور النجم الثاني أحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، بعدما تم أختيارهما من قبل في القائمة الأولية أيضًا لكن تم استبعادهم في النهاية من القائمة النهائية.

النني يغيب عن منتخب مصر

ويغيب عن القائمة أحمد حسن كوكا مهاجم آلانيا سبور التركي ومحمد النني لاعب آرسنال، وطارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة للإصابة.

ونشر حساب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك كاشفًا على قائمة المحترفين المستدعاه لمباراتين غينيا واللقاء الثاني جنوب السودان قائلا:" أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.