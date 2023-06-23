الويشي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

أكد رضا الويشي مهاجم السكة الحديد، إلى أن اللعب مع جيل رائع من اللاعبين العظماء في الجيل الذهبي للأهلي بعد انتقاله عام 2007 ظلمه لأنه لم يحصل على فرصة المشاركة وهو ما دفعه للرحيل.



وتابع رضا الويشي أن المعلم حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان صاحب أكبر مفاجأة في مشواره بعدما قام بضمه وهو لاعب في دوري القسم الثاني.



وواصل، أنه لم يتخيل أن ينضم للمنتخب الأول بعدما سجل 10 أهداف في أول 13 مباراة بدوري القسم الثاني بعدما كان لاعباً مغموراً وانضم من كهربا طلخا للسكة بقرار من المدرب أسامة عرابي.



وتابع أن المدرب السويسري مارسيل كولر كلمة السر في انتصارات الأهلي لأنه نجح في تجهيز اللاعبين البدلاء وأصبحت الفوارق ضئيلة بين الأساسيين والبدلاء.



وأضاف أن كولر خلق روح المنافسة بين لاعبي الأهلي ولا يوجد أي لاعب يضمن المشاركة مع فريقه بصفة أساسية موضحاً أن الأهلي يملك لاعباً رائعاً بقيمة علي معلول يصنع الفارق باستمرار.



وأشاد نجم السكة الحديد على تألق محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي وتمريراته المميزة في لقاء حرس الحدود موضحاً أنه يستحق جائزة رجل المباراة.



موعد مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في كأس مصر





يحل الفريق الأول لكرة بنادي البنك الأهلى ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لدور الـ16 من كأس مصر بعدما تخطى فريق الشرقية فى دور الـ32 بثلاثية نظيفية ، فيما صعد البنك الأهلى لهذا الدور بعد الفوز على مركز شبان قنا بثلاثية مقابل هدفين.

تنطلق أحداث مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



وواصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيها منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.



