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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

محمود متولي يواصل أداء برنامجه العلاجي

محمد متولي
محمد متولي

واصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي الذي انتظم فيها منذ عدة أيام على إثر إصابته في كاحل القدم.

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وخضع محمود متولي لإجراء أشعة خلال الفترة الماضية أثبتت إصابته بجزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة التي تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود أمس. 
ومن المقرر أن يةاصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

في سياق متصل استعاد الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على حرس الحدود، مساء الخميس ضمن منافسات الموسم الحالي.

وصعد الأهلي مرة أخرى إلى قمة الدوري المصري بعدما سيطر بيراميدز عليه في الأسابيع الأخيرة.

ويمتلك الأهلي 65 نقطة وضعته في القمة متفوقا على بيراميدز بفارق نقطة واحدة ولكن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ويحتاج الأهلي للفوز في أربع مواجهات في الدوري الممتاز لحسم لقب الموسم الحالي للوصول إلى النقطة 77 دون النظر إلى باقي مبارياته أو منافسيه.

حقق الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

تأكد هبوط نادي حرس الحدود إلى دوري القسم الثاني المصري بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في اللقاء المؤجل الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقضى الأهلي على آخر أمل لفريق حرس الحدود في البقاء بالدوري المصري حيث أصبح الفريق العسكري أول الهابطين إلى القسم الثاني.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، ذلك قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم الحالي.

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