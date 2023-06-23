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د. عبدالسند يمامة رئيس الوفد: أعلنت ترشحي لرئاسة الجمهورية طبقًا لنص المادة 19 الخاصة باختصاصاتي كممثل للحزب أمام القضاء وأي جهة خاصة أو عامة
الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الأرصاد تُعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن طقس غد السبت، حيث يشهد طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

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حالة الطقس.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة (فيديو)

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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حالة الطقس غدًا.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

شبورة مائية خفيفة

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة . 

درجات الحرارة غدًا السبت

وجاءت درجات الحرارة، غدا  السبت: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  28 درجة .

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