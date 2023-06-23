مخاطر استخدام كريمات التفتيح المغشوشة على البشرة

التعامل مع البشرة والوجه يحتاج إلى عناية كبيرة وحرص شديد عند استخدام أية منتجات طبية وعلاجية أو تجميلية، وفي هذا السياق قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح عند استخدام كريمات تفتيح البشرة، لافتة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من أنواع كريمات تفتيح البشرة.

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ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة، لذا تؤكد على استخدم الكمية الموصوفة من قبل الطبيب على المنطقة المراد علاجها فقط من الجلد.​

وكذلك تجنب وضع الكريم على الجلد المحيط لهذه المنطقة، أو في المناطق المحيطة بالعينين والفم والأنف، إلا في حالة كريم تفتيح الهالات السوداء، وضرورة غسل اليد جيدًا قبل وبعد وضع الكريم.​

وتجنب ملامسة المنطقة المعالجة لجلد شخص آخر لبضع ساعات على الأقل بعد وضع الكريم، واستخدم كريم الحماية من الشمس لحماية البشرة من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس، ويحتاج معظم الأشخاص إلى مواصلة العلاج لمدة 3 أو 4 أشهر تقريبًا. ​

مخاطر استخدام كريمات التفتيح المغشوشة:

وهناك عدة مخاطر لاستخدام كريمات تفتيح البشرة المغشوشة، لذلك لابد للسيدات من الاطلاع على مصدر الكريمات وعدم اللجوء إلى الكريمات الرخيصة، وتتضمن مخاطر استخدام كريمات التفتيح المغشوشة وفقًا لهيئة الدواء المصرية التالي:

إحمرار الجلد

البثور في الجلد

تورم الجلد

القشعريرة