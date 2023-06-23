مانشستر يونايتد يقدم عرضاً نهائياً لضم ماونت من تشيلسي

تواصل إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي العمل على إتمام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

ويحاول مانشستر يونايتد إضافة عنصر جديد لتدعيم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي الجاري من خلال إتمام التعاقد مع ماسون ماونت لاعب تشيلسي.

وأكد فابريزيو رومانو خبير الإنتقالات، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضه الرابع والأخير لتشيلسي من أجل حسم صفقة ماسون ماونت.

وأوضح أن العرض الجديد ستصل قيمته إلى 55 مليون جنيه استرليني مشيراً إلى أن اليونايتد لن يتقدم بعرض آخر لضم اللاعب بعد أن رفضت إدارة النادي اللندني العروض السابقة.

وأكدت مصادر أن مانشستر يونايتد يريد إغلاق هذه الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعد التوصل لإتفاق مع ماسون ماونت حول بنود عقده.

جاسم بن حمد يرحب بعودة سولشاير إلى مانشستر يونايتد

من جهة أخرى رحب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رجل الأعمال القطري، بعودة النرويجي أولي جونار سولشاير إلى قيادة مانشستر يونايتد بعدما نجح في الاستحواذ على النادي.



وبات الإعلان عن استحواذ بن حمد آل ثاني على نادي مانشستر يونايتد وشيكًا بعدما تفوق على السير جيم راتكليف.

وكشفت تقارير صحفية، عودة سولشاير إلى مانشستر يونايتد غير مستبعدة مع المالك القطري الجديد، حال إتمام صفقة الاستحواذ على النادي بشكل رسمي.



وكان سولشاير مدربا لمانشستر يونايتد قبل أن تتم إقالته من تدريب الشياطين الحمر في شهر نوفمبر 2021 ، بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته.



وقاد المدرب النرويجي تدريب مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، لكنه فشل في تحقيق بطولة مع الشياطين الحمر، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال في مايو 2021 ، لكن خسر بركلات الترجيح.



وتابعت التقارير، أن مانشستر يونايتد لا يبحث عن مدرب جديد بعد نجاح الحالي إريك تين هاج، لكن سولشاير عودته للشياطين الحمر باتت ممكنة، في منصب آخر.



وتابعت التقارير، أن سولشاير أحد رموز مانشستر يونايتد، ويرغب الشيخ جاسم في إعادة أساطير النادي إذا أصبح المسؤول بعد ذلك، وكان اللاعب النرويجي من ضمن أكثر من سجل 100 هدفا وحقق ست بطولات من الدوري الإنجليزي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.

