رسميا..ريال مدريد يجدد عقد سيبايوس

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه داني سيبايوس نجم وسط الملكي.



وأصدر ريال مدريد في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن إدارة الملكي توصلت لإتفاق مع سيبايوس بشأن تمديد عقده لمدة 4 سنوات مقبلة، اي حتى 30 يونيو 2027.



وخاض سيبايوس 120 لقاء خلال أربع سنوات بقميص المرينجي ، وساهم خلالهم في فوز الملكي بـ 11 لقب محلي وقاري وعالمي.



وعاد نجم وسط ريال مدريد إلى صفوف الملكي في صيف 2021، بعد إعارته لمدة موسمين لنادي آرسنال الإنجليزي.



ويعتبر سيبايوس ثالث لاعب يوقع على تجديد عقده مع ريال مدريد هذا الصيف بعد توني كروس، وناتشو.

ونجح ريال مدريد في التعاقد مع فران جارسيا من نادي رايو فاييكانو، وخوسيلو نجم إسبانيول، بالإضافة لـ الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند.



ريال مدريد يُعلن تجديد عقد ناتشو



أعلن نادي ريال مدريد اليوم الخميس، تجديد عقد مدافع الفريق ناتشو فرنانديز الذي كان ينتهي عقده هذا الصيف.

ولعب ناتشو في صفوف ريال مدريد منذ 22 عامًا، حيث انضم إلى شباب الملكي في سن الـ11 عامًا.



ونشر الحساب الرسمي للنادي ريال مدريد عب تويتر:" وافق نادي ريال مدريد وناتشو فرنانديز على تمديد العقد، سيظل ناتشو مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2024 ".

وأضاف:"دافع ناتشو عن شعار ريال مدريد وقميصه لمدة 22 عامًا، منذ انضمامه أكاديمية النادي، في يوليو 2001 عندما كان عمره 11 عامًا فقط".

وأتم:" لعب في ريال مدريد 319 مباراة وفاز بـ 23 لقباً: 5 كؤوس أوروبية، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 3 دوريات، 2 كأس ملك و 4 كؤوس سوبر إسبانيا".

في سياق متصل أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء، تجديد عقد الألماني توني كروس لاعب الفريق ليواصل مسيرته بين صفوف الملكي.

و انضم تونى كروس إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2014، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني، وكان عقده الحالي مع النادي الملكي ينتهي في 30 يونيو الحالي.

وتحدث توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن قيمة صفقة بيلينجهام، حيث قال: "أتى إلينا لاعب مقابل الكثير من الأموال وانتهت مسيرته في ريال مدريد)".