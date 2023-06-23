وصول 21 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان اليوم الجمعة يقرب من 21 ألف سائح قادمين على متن 113 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة 2000 سائح على متن 10 رحلات طيران دولية أوروبية تضم 3 رحلات طيران من التشيك و5 رحلات من ألمانيا ورحلة من ايطاليا ورحلة من هولندا

ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران وصلت من 11 دولة أوربية مختلفة من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطالياو سويسرا والنمسا وبلجيكا خلال الأسبوع بدءا من يوم السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

103 رحلات طيران دولية سياحية تصل من مطارات مختلفة

كما يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة، 103 رحلات طيران دولية سياحية تصل من مطارات مختلفة تقل على متنها قرابة 19 ألف سائح من جنسيات مختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم الى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء البحر الاحمر

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

جدير بالذكر انه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية فى العالم

وذلك بجهود اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر في تطوير المحافظة التى جعلت مدينة الغردقة عروس السياحة المصرية تواصل تألقها باعتبارها واحدة أحد أهم البقع الجمالية الاستثنائية والساحرة على السواحل المصرية

وذلك بعد نشر موقع CNN Travel تقريراً أشار خلاله إلى أنه وفقا لموقع "TripAdvisor"، الذي يعد من أشهر المواقع السياحية المتخصصة في تقييمات المقاصد السياحية.

وجاءت مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري.

و الإختيار لم يأت من فراغ ولم يكن وليد الصدفة بل كان هناك جهد كبير بذلته الدولة ممثلة فى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والذى نجح من خلال عقل ادارى ناجح ولمسة فنان مبدع فى الوصول الى هذا التوهج السياحى باستغلال وقت التوقف بسبب "كورونا" فى الاستعداد واستخدام كل الوسائل المتاحة فى الدعاية السياحية بما فى ذلك الدعاية الصحية لجذب أكبر عدد من السياح وتطوير البنية التحتية فى كافة المنشأت السياحية والفندقية، واستقبال وفود ودبلوماسيين والوصول الى الريادة والافضلية ما بين المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وأصبحت مدينة قادرة على جذب عدد أكبر من السياح وبالتالي فرص عمل أكثر وعائد قوى على الدخل المصرى

وتضم مدينة الغردقة معالم متنوعة وبها العديد من الأماكن السياحية التى تجذب السياح من بينها السياحة العلاجية والمحميات الطبيعية، وتحتوي على ما يقرب من ٢٧٠ منشأة سياحية.