مطار مرسى علم يستقبل 126 رحلة طيران الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب على مدار الأسبوع المقبل بدءًا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر وصول 126 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين من مختلف الجنسيات الأوربية على مدار الأسبوع المقبل بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجاري والذي سجل 118 رحلة طيران.

مشيرا إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية في مرسى علم لإستقبال ما يقرب من 28 الف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة من دول أوروبا من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وإنجلترا ولوكسمبرج و بولندا وسلوفاكيا، موضحا ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 80 %.

وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في مقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق مرسي علم.

وتقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى :-

قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

مرسى علم

مرسى علم

مرسى علم

مرسى علم

مرسى علم