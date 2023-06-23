حملات لنظافة وتطهير مساجد كفر الشيخ

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، حملة نظافة شاملة لتطهير المساجد لاستقبال المصلين بجميع مساجد المحافظة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك واستقبال ضيوف الرحمن في أفضل أيام الدنيا، في إطار حملة النظافة الشاملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والشيخ عبد القادر سليم مدير عام الدعوة.

وقال الشيخ عطا بسيوني وكيل أوقاف كفر الشيخ أن حملة النظافة الشاملة تستمر لجميع المساجد في 16 إدارة فرعية بالمحافظة، تشمل الحملة 4700 ما بين مسجد وزاوية على مستوى المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» "وكلنا في خدمة بيوت الله".

عمليات النظافة والتطهير لبيوت الله عز وجل

وتفقد وكيل وزارة الأوقاف الحملة بمساجد المحافظة، ومنها مسجد الإبراهيمي بدسوق، ومسجد الرحمة بكفر عسكر يرافقه مدير عام الدعوة، ومدير إدارة كفرالشيخ شرق، ومدير إدارة دسوق قبلى، حيث تابع عمليات النظافة والتطهير لبيوت الله عز وجل.