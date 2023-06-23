مطرب كوري ينهي حياته بعد عملية نصب

لم يستطع المطرب الكوري تشوي سونغ بونغ، تحمل اتهامات الجماهير له، فقرر الانتحار، حيث تلقت السلطات في كوريا الجنوبية بلغا بالعثور على جثة المطرب الكوري تشوي سونغ بونغ، الذي أنهى حياته عن عمر 33 عامًا، مساء يوم الأربعاء.

تشوي سونغ بونغ

وأكدت الشرطة انتحار المغني، لكنها أعلنت أنها ستواصل التحقيقات بشأن ملابسات الواقعة.

رسالة تشوي سونغ بونغ

قبل الانتحار ترك تشوي سونغ بونغ المغني الكوري رسالة مطولة، عبر فيها عن امتنانه للحب الذي تلقاه من جمهوره منذ سطوع نجمه عام 2011، حتى اللحظة التي قصد فيه إزهاق روحه، وقدَّم في الرسالة أيضًا، اعتذاره عن "أخطائه الحمقاء لكل من أصابهم بضرر"، وفق تعبيره.

وتطرق في الرسالة إلى حملة التبرعات الزائفة التي أطلقها في عام 2021، وادَّعى فيها إصابته بالسرطان من أجل جمع الأموال من جمهوره، قبل أن يتم كشف حيلته؛ ما أدى إلى خسارته جماهيرية كبيرة.

وأكد في رسالته الأخيرة "إعادته جميع أموال حملته الزائفة لأصحابها"، مشددًا على أنه "يرغب في دفع ثمن أخطائه"، وقد ختم رسالته بالقول: "(..) على الرغم من أن أنفاسي تتوقف الآن، فإنني آسف لرحلة حياة رائعة".

تشوي سونغ بونغ

خدعة السرطان

وفي عام 2021 أطلق "بونغ" حملة لجمع التبرعات، وقال إنه يحارب السرطان ويحتاج إلى أموال للعلاج، وفيما بعد تم الكشف عن أن الأمر برمته مجرد خدعة، كما اعترف المطرب بأخطائه ووعد بإعادة التبرعات التي تلقاها.

وكان "بونغ" قد شارك في النسخة الكورية من برنامج "غوت تالنت"، في عام 2011، نشر لاحقًا مذكرات حول رحلته من شاب فقير إلى واحد من أكثر الأشخاص شهرة على الإنترنت.