أمريكا والهند يتفقان على إنهاء النزاعات التجارية

أعلنت الولايات المتحدة، عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن الهند وأمريكا اتفقا على إنهاء ستة نزاعات بينهما في منظمة التجارة العالمية.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الهند وافقت أيضا على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأمريكية مثل الحمص والعدس واللوز.

جاء الإعلان خلال زيارة دولة يجريها رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة، وقد توصل البلدان أيضا إلى اتفاقات بشأن محركات طائرات مقاتلة، والاستثمار في أشباه الموصلات، والتعاون الفضائي.



فرضت الهند تعريفات ردا على إجراءات أمريكية مشابهة بشأن الصلب والألمنيوم، وقال بيان مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن "هذه التخفيضات الجمركية ستعيد وتوسع الفرص السوقية للمنتجين الزراعيين والمصنعين الأمريكيين".

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي "يمثل اتفاق اليوم تتويجا للعمل الثنائي المكثف على مدى العامين الماضيين".

ومن بين النزاعات الستة في منظمة التجارة العالمية، أثارت الولايات المتحدة ثلاثة منها فيما أثارت الهند النزاعات الثلاثة الأخرى.

وقال البيان الأمريكي إن النزاعات تشمل إجراءات بشأن خلايا الطاقة الشمسية ووحدات الطاقة الشمسية في قطاع الطاقة المتجددة، فضلا عن إجراءات بشأن منتجات الصلب والألمنيوم.

صفق مسيرات ضخمة للهند

وفي سياق متصل، تخطط الهند لشراء طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B مطورة لمواجهة جارتها الصين، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول زيارة دولة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لواشنطن.

ومن المتوقع أن تحصل الهند على حوالي 30 طائرة بدون طيار قادرة على التحليق لارتفاعات عالية كجزء من الصفقة، والتي ستكون مزيجاً من طرازي SeaGuardians و SkyGuardians، وفقاً لمسؤولين هنود.

فيما سيتم تجميع بعض هذه المسيّرات في الهند إذ ستكون قادرة على حمل السلاح. وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يذهب نصفها تقريباً إلى البحرية الهندية، بينما سيستخدم الجيش الهندي والقوات الجوية المسيرات الباقية للمراقبة، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

وتُظهر عملية الشراء جهود الهند المتزايدة لمراقبة الحدود مع الصين عن كثب، حيث تواجه خصماً هائلاً ومجهزا تجهيزاً جيداً فعلى مدى عقود طورت الصين بنية تحتية أفضل بكثير من جارتها مما أعطى جنودها ميزة كبيرة.

في حين أن الهند ليست حليفاً أمنياً أو عسكرياً للولايات المتحدة، إلا أن البلدين يشتركان في عدم ثقة عميق تجاه بكين. وهذا يعني تعاوناً أكبر بينهما، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية ومبيعات الأسلحة والإنتاج المشترك للأسلحة.

وينبع التنافس المتوتر بين نيودلهي وبكين من نزاعها حول 2000 ميل من الحدود بين البلدين، والمعروفة باسم خط السيطرة الفعلية.

وانتشر هذا التنافس إلى قطاعات أخرى في هذه العلاقة المتوترة، حيث حظرت نيودلهي العشرات من تطبيقات الأجهزة المحمولة الصينية، بما في ذلك "تيك توك"، بعد صدام 2020. كما طرد البلدان مؤخراً بشكل متبادل الصحافيين.

بدورهم، قال مسؤولون أمنيون هنود إن بكين اتخذت في السنوات الأخيرة موقفاً أكثر عدوانية تجاه النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود وتحاول التعدي شيئاً فشيئاً على الأراضي التي تدعيها الهند.

نتيجة لذلك، تواجه نيودلهي المهمة الصعبة المتمثلة في مراقبة الحدود عن كثب لتجنب الوقوع على حين غرة بسبب ما تعتبره تحركات صينية تدريجية خفية، حسبما أوضح المسؤولون.

وأضاف المسؤولون الهنود أن الصين تستخدم أيضاً على نطاق واسع الطائرات بدون طيار لمراقبة الحدود. وبعد أشهر قليلة من مواجهة عام 2020 بين قوات الأمن الصينية والهندية في بحيرة بانجونج تسو، اتفق الجانبان على سحب القوات وهو تدريب تمت مراقبته عبر طائرات بدون طيار.

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