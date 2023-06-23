الويشي: كولر أعاد زمن مانويل جوزيه في الأهلي

أكد رضا الويشي مهاجم الأهلي الأسبق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر أعاد زمن البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق للأهلي.



وقال رضا الويشي في تصريحات تليفزيونية أن كولر يعتمد على التمريرات المتواصلة من أجل إيجاد ثغرات في دفاعات المنافسين.

وأوضح رضا الويشي أن مارسيل كولر يعتمد على طريقة لعب تعتمد على التمريرات والاستحواذ مؤكداً أنه كان واثقاً تماماً من تسجيل أهداف في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وفسر الويشي ابتعاد شادي حسين مهاجم الأهلي بأن كولر يفضل مشاركة اللاعبين الذين يجيدون التحرك في المساحات خلف المدافعين.

وأشار رضا الويشي إلى أن محمد شريف يلعب بشكل مميز ويمثل عنصراً مهماً ولم يثر أزمة رغم أنه يسجل الأهداف باستمرار ولكنه يقبل بالبقاء على مقاعد البدلاء في ظل تألق كهربا.

كما أشاد رضا الويشي بكولر بعدما نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا واقترب من حسم لقب الدوري.

رضا الويشي: كولر كلمة السر في إنتصارات الأهلي



وأضاف رضا الويشي :" كولر كلمة السر في انتصارات الأهلي لأنه نجح في تجهيز اللاعبين البدلاء وأصبحت الفوارق ضئيلة بين الأساسيين والبدلاء".

وأكد الويشي أن كولر خلق روح المنافسة بين لاعبي الأهلي ولا يوجد أي لاعب يضمن المشاركة مع فريقه بصفة أساسية موضحاً أن الأهلي يملك لاعباً رائعاً بقيمة علي معلول يصنع الفارق باستمرار.

وأثنى نجم السكة الحديد على تألق محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي وتمريراته المميزة في لقاء حرس الحدود الأخير في الدوري موضحاً أنه يستحق جائزة رجل المباراة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

من جهة أخرى أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ملف مباراة حرس الحدود التي انتهت لصالح القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض جولة جديدة في بطولة كأس مصر عندما يواجه منتخب السويس في دور 32 يوم الأحد الموافق 25 من شهر يونيو الحالي.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ومتنخب السويس في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل.