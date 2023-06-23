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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

موعد ومكان جنازة والد أروى جودة

أروى جودة
أروى جودة

أعلنت الفنانة أروى جودة موعد جنازة والدها يحيى أحمد قاسم جودة، وذلك عبر خاصية ستوري على  حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت أروى، عبر حسابها قائلة: "إن لله وإن إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وطالبت الفنانة من الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة.

وأضافت الفنانة أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على والدها المغفور له بإذن الله، بعد صلاة الجمعة فى مسجد مصطفى محمود.

آخر أعمال الفنانة أروى جودة

يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "رسالة الإمام"، وخاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023، بطولة خالد النبوي، وبمشاركة أروى جودة، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو. 

تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.

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