المقاولون: هدفنا تكرار تجربة صلاح والنني والمال لا يشتري البطولات

أكد محمد عادل، المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، أن النادي قرر الاعتماد على الناشئين بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين في الكرة المصرية.



وتابع محمد عادل في تصريحات تلفزيونية، أن المال لا يصنع البطولات والتاريخ لا يتم قياسه بالأرصدة البنكية، لكن بتحقيق الألقاب، مؤكدًا أن ذلك رسالته للاعبي الكرة المصرية.



وأضاف المشرف على الكرة بالمقاولون، أنه سعيد بتأهل الذئاب إلى دور ربع نهائي كأس مصر، بعد فوز الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.



وواصل أن المقاولون لديه مدرب قدير وهو شوقي غريب الذي يسيطر على غرفة تغيير الملابس بشكل أكثر من مميز.



وتابع أن نادي المقاولون يريد تكرار تجربة محمد صلاح والنني نجما الذئاب السابقين، اللذان يسطعا نجمهما في أوروبا مع ليفربول وآرسنال، مضيفا أن النادي سيمنح فرصة للناشئين واللاعبين الواعدين في المرحلة المقبلة.





المقاولون يفوز على سيراميكا ويتأهل لربع نهائي كأس مصر



فاز فريق المقاولون العرب على سيراميكا كليوباترا بهدف، مساء أمس الخميس ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي.

المقاولون فاز بفضل هدف جون أوكولي الذي جاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة ولم تنجح محاولات سيراميكا في إعادة المباراة إلى نقطة الصفر ليتأهل المقاولون إلى ربع نهائي كأس مصر.

المقاولون العرب ألتحق بفرق بيراميدز وإنبي في دور ربع نهائي كأس مصر بينما لم تتحد باقي الفرق المتأهلة.

وكان بيراميدز قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري بهدف سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وينتظر المقاولون العرب الفائز من مباراة الزمالك وفاركو المقررة مساء الغد، لملاقاته في دور ربع نهائي كأس مصر.

فاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء أمس الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما فقدها في الأسابيع الأخيرة نظرًا لتأجيل عدد من مبارياته.









