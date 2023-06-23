لي تشيانغ: هدفنا تطوير اقتصادي مبني على الاستدامة لمصلحة الجميع (فيديو)

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إنّ بلاده مصرة على الإصلاح والانفتاح الآخر والحصول عل تطور رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في الفرص التي يوفرها النمو في الصين.

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الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية

وأضاف “تشيانغ” خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة: "الصين بذلت جهودا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، ونعمل على تعزيز جهود إعادة هيكلة الصناعة، بالإضافة إلى العمل على مشروعات جديدة لزيادة مراعاة البيئة".

قللنا من الانبعاثات ونسبة حرق الفحم

وتابع: "قللنا من الانبعاثات ونسبة حرق الفحم، وفيما يتعلق بمحاولة استخدام الطاقة الشمسية او طاقة الرياح أو غيرها من الطاقات الخضراء، فإن الصين تمثل أكثر دولة للاعتماد على آليات تحول الطاقة، ونملك آليات كبيرة للعمل على خطوات ملموسة، ونعمل على الحدة من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وصفر انبعاثات بحلول 2050".

وأوضح رئيس الوزراء الصيني: "نعمل على تطوير اقتصادي مبني على الاستدامة لمصلحة الجميع، كما أننا مستعدون للانضمام إلى تحالف البيئة والإنسان الذي أطلقه عدد من الدول الأخرى".