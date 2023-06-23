معاشات يوليو2023.. الفئات المستحقة في القانون الجديد

صرف معاشات يوليو 2023.. تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الجمعة، صرف كافة المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسهيل عملية صرف المعاشات.

فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ من صباح يوم الأحد 25 يونيو الصرف عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسهيل عملية صرف المعاشات.

صرف المعاشات

منفذ لصرف المعاشات

والجدير بالذكر أنه كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد أكدت أن صرف المعاشات سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه قد تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

التحول الرقمي والشمول المالي

وشددت الوزيرة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

الفئات المستحقة للمعاش فى قانون التأمينات الجديد

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

صرف المعاشات

تبكير موعد صرف معاشات شهر يويو المقبل

ووجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يويو المقبل، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي"

صرف المعاشات

وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.