الرئيس الفرنسي: علينا إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة (فيديو)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة، لافتًا إلى أنه جرى تحديد المبادئ التي تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وتحديد مسار نحو التوازن بين بلدان الشمال والجنوب، وأشار إلى أهمية العمل على الحد من الفقر وانعدام المساواة.

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نعمل على التمويل اللازم من أجل المزيد من الاستثمارات في عملية التنمية المستدامة

وأضاف “ماكرون” في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة: “نعمل على التمويل اللازم من أجل المزيد من الاستثمارات في عملية التنمية المستدامة وحماية البيئة بشكل أفضل”.

الحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية

وتابع: “يجب أن نعمل على الحد من الفقر وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وإيجاد نوع من الالتزام السياسي من جراء هذه المحادثات، وأن تسهم في التوصل إلى توافق يسمح لنا بالعمل”.