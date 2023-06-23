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الجمعة 23 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في كأس مصر ..والقنوات الناقلة

البنك الأهلي وطلائع
البنك الأهلي وطلائع الجيش

يحل الفريق الأول لكرة بنادي البنك الأهلى ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الجمعة على إستاد جهاز الرياضة العسكرى في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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قائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

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أحمد صالح: البنك الاهلي بروفة قوية لـ طلائع الجيش

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لدور الـ16 من كأس مصر بعدما تخطى فريق الشرقية فى دور الـ32 بثلاثية نظيفية ، فيما صعد البنك الأهلى لهذا الدور بعد الفوز على مركز شبان قنا بثلاثية مقابل هدفين.

موعد مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش 

تنطلق أحداث مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش

تنقل أحداث مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.

حكم مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش

يديرمباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش الحكم صبحي العمراوي  ويعاونه كلًا من عمر فتحي وخالد السيد، وأسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكمًا للفيديو ويعاونه أحمد لطفي.

قائمة البنك الأهلى 

كان بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلى كشف عن قائمة فريقه والتي سيخوض به مباراته أمام طلائع الجيش في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي ضمت كلًا من :

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل ، أحمد صبحي .

خط الدفاع .. أحمد ياسين ، سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، محمد بسيوني ، عاصم صلاح ، إسحاقو يعقوبو ، أسامة إبراهيم .  

خط الوسط ..محمد فتحي ، محمود سيد  ، محمد هلال ، حمدي علاء ، أحمد ياسر ، أحمد سعيد ، موسي دياوارا ، إسلام جابر .  

خط الهجوم .. محمود قاعود ، باسم مرسي ، كريم بامبو .  

ومن المقرر أن يواجه القائز من مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش نظيره فريق بيراميدز في دور ربع نهائي البطولة.


والجدير بالذكر أن بيراميدزحقق فوزًا قاتلاً على نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد الإسكندرية، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

سجل هدف بيراميدز في مرمى الاتحاد السكندري التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 90+5.

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