مجازر الشرقية تستعد لاستقبال أضاحي العيد

أعلن اللواء دكتور إبراهيم متولي، مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال الشكاوي خلال أيام العيد، والعمل على حلها فورا.

أكد مدير المديرية، رفع درجة الإستعداد القصوى، وإرجاء الراحات لكافة أطباء المجازر على مستوى المحافظة، وأيضا أطباء الصحة العامة والتفتيش، وأطباء إدراة الجلود والمخلفات.

توفير أدوات النظافة وتوزيعها علي الإدارات الخارجية

وأوضح بأنه تم التأكيد على توفير أدوات النظافة وتوزيعها علي الإدارات الخارجية، للحفاظ على سلامة اللحوم، وتطهير وتعقيم المجازر يوميا، مؤكدا بأنه تم صيانة المجازر عن طريق مجالس المدن، وإجراء أعمال الصيانة لجميع الأختام وتوفير المادة الملونة لأختام اللحوم بجميع المجازر، وتنشيط حملات المرور على المحلات والشوادر والهايبرات والسوبر ماركت، لمتابعة صلاحية المنتجات الحيوانية المعروضة ذات الأصل الحيواني.

وذكر مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن هناك تنسيق كامل مع مديريات: التموين، والصحة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والشوادر، لضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، وكذلك المرور على مصانع منتجات اللحوم، وثلاجات الحفظ.

فتح المجازر لاستقبال الذبائح والاضاحي على مدار أيام عيد الأضحى

شدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بنطاق المحافظة، بعمل نوبتجيات لتلقي البلاغات والشكاوي والتعامل مع أي مستجدات، كما تم مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير مصادر المياه والكهرباء ، وتوفير مصادر بديلة في حالة انقطاعها وخاصة المجازر التي بها عدادات مسبوقة الدفع، وزيادة عدد العمالة خلال فترة العيد للتخلص أولا بأول من مخلفات المجازر للحفاظ على البيئة ومنع التلوث، فضلا عن تشكيل لجان مشتركة من أطباء إدارة المجازر والجلود والمخلفات للمرور اليومي علي المجازر التابعة للمحافظة لمتابعة سير العمل.

وأشار إلى أنه تقرر فتح المجازر لاستقبال الذبائح والاضاحي على مدار أيام عيد الأضحى المبارك ، بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الإنتهاء من أعمال الذبح داخل المجزر، وذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لافتا إلى أنه سيتم السماح بذبح الأضاحي خلال أيام العيد بالمجان، وذلك منعا للذبح خارج السلخانات، وحفاظا على البيئة وسلامة وجودة اللحوم.