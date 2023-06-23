وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يستعرض إنجازات العمل بمختلف قطاعات المجلس خلال شهر يونيو

ترأس أحمد عيسي وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

واستهل السيد الوزير الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموازنة العامة للمجلس الأعلى للآثار للعام المالي 2023/2022 و العالم المالي القادم 2023/2024.

إنجازات المجلس خلال شهر يونيو الجاري

كما استعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنجازات المجلس خلال شهر يونيو الجاري والمتمثلة في عدد من الاكتشافات الأثرية والافتتاحات ومشاريع الترميم، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في تل البرنوجي بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة في الكشف عن مجموعة من الوحدات المعمارية ربما تمثل وحدات للتخزين وأمفورات لتخزين النبيذ وحوض من الطوب الأجر الذي ربما يمثل آخر مرحلة من مراحل معصرة النبيذ ومجموعة من القطع الحجرية من الحجر الجيري التي تمثل أرضية متساوية الأضلاع وبها قطعة من البازلت.

كما لفت الأمين العام كذلك إلى أعمال الترميم الجارية والأخرى التي تم الإنتهاء منها خلال الشهر بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف ومنها البدء في مشروع ترميم الجبانة والحي السكني بمنطقة مارينا الأثرية بالعلمين تمهيداً لفتحها للزيارة، والإنتهاء من إزالة الأتربة من على الممر الجنائزي الملحق بمعبد سيتي الأول ( الأوزريون) بأبيدوس بنسبة 60%، والحمام الرومانى بكيمان فارس وبقايا معبد رمسيس الثاني بالفيوم، والإنتهاء من ترميم عدد من القطع الأثرية بالمخزن المتحفي بالأشمونين بمحافظة المنيا، كما تم الإنتهاء من إزالة الاتساخات من كل من ماميزي نختانبو بمعبد دندرة بنسبة حوالي 95%، وللقطاع الثاني من السلم الحلزونى من مقصورة نوت إلى المقاصير الغربية بمعبد دندرة، بنسبة حوالي 90%، ومقصورة المشغولات الذهبية بمعبد دندرة بنسبة حوالي 60%.

أعمدة صالة الأعمدة الكبرى

وفيما يخص أعمدة صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، أوضح د. مصطفى وزيري أنه تم الإنتهاء من ترميم 66 عمود من أصل 134 عمود بصالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك وجاري العمل في باقي الأعمدة، وفي معبد هابو تم الإنتهاء من ترميم حوالي90% من معبد سيتي ومازال العمل مستمر فى الجزء الخلفي من الناحية الغربية من المعبد.

وعن جهود الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ الأثرية فأشار الأمين العام أنه وصل إجمالي عدد المعاينات إلى 466 معاينة، كما تم ضبط 136 قطعة أثرية.

وأشار إلى نجاح الإدارة العامة للآثار المستردة في إسترداد قطعتين أثريتين من فرنسا عبارة عن جداريتين كانتا مسروقتين من مقبرة هاو نفر بتبة الجيش بسقارة.

وعن إنجازات قطاع الآثار الإسلامية فأوضح أن القطاع شهد خلال شهر يونيو واحدا من أهم الإفتتاحات الأثرية حيث تم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بحي الظاهر أوائل الشهر الجاري، بالإضافة إلى افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدى شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية.

وخلال الاجتماع أشار الأمين العام أن هناك العديد من مشروعات الترميم لعدد من المباني والمساجد الأثرية الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة ومنها الجامع الأقمر بشارع المعز، ومعبد بن عذرا بمصر القديمة، وحصن بابليون بمصر القديمة، ومبني السواقي بسور مجري العيون، وسجد سليمان باشا الخادم (سارية الجبل)، قصر محمد على في شبرا

اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار



، ومشروع ترميم قباب الصحابة بالبهنسا بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية والمقرر الإنتهاء منها خلال الفترة القادمة ومنها سبيل وحوض عبد الرحمن كتخدا، مشروع ترميم دير الأنبا هرمينا السائح بالبداري بمحافظة أسيوط، وكنيسة أبو حنس بملوي بمحافظة المنيا، خانقاه بيبرس الجاشنكير بمنطقة الجمالية، قبة قرا سنقر منطقة الجمالية وغيرها.

اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

وعلى صعيد قطاع المتاحف أوضح د. وزيري أنه تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية الى المتحف اليوناني الروماني بنسبة 99% في إطار الاستعدادات الوشيكة لافتتاحه، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال العرض المتحفي في عدد (4) قاعات من متحف قناة السويس بالإسماعيلية، وجاري الإنتهاء من باقي القاعات تمهيدًا للافتتاح.

كما قام، خلال الاجتماع، الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي باستعراض موقف تنفيذ مشروعات تفعيل استراتيجية التحول الرقمي لوزارة السياحة والآثار المتصلة بالمجلس الأعلى للآثار والمتمثلة في عدد من المشروعات من بينها مشروع نظام المعلومات المركزي والذي تشرف عليه الأستاذة الاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس والمتضمن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للآثار في المخازن الأثرية والمتاحف، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواقع الأثرية وتحديد حدودها الجغرافية بالاستعانة بتكنولجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة منظومة التذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والمتضمن التحول الكامل نحو التعاملات غير النقدية والغاء السداد النقدي بالكامل والذي يتم تنفيذه على مرحلتين انتهت مرحلته الأولى في 37 موقع ومتحف من المواقع والمتاحف الأكثر زيارة، ومشروع بيع تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف عبر المنصة الإلكترونية وكذلك مشروع منصة خدمات المجلس الأعلى للآثار.

هذا وقد تم الموافقة خلال الاجتماع على توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والمسح الأثري الهندي بشأن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لحماية وحفظ المواقع الأثرية وزيادة الوعي الثقافي وتطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية بالبلدين، وكذلك القيام بأعمال الحفائر الأثرية والتنقيب باستخدام أحدث التقنيات العلمية بالمواقع الأثرية التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

كما تم الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة الزقازيق بشأن عرض مجموعة من القطع الأثرية بمتحف الجامعة، بالإضافة إلى اعتماد قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية وكذلك الإسلامية والقبطية واليهودية بشأن عمل عدد من البعثات الأثرية في بعض المواقع الأثرية.