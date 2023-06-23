انطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بقنا

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومديرية الشباب والرياضه بقنا "الإداره العامة للرياضة" دوري الأندية الصغيره بالأحياء الشعبيه النسخه التاسعة تحت شعار" دوري الشوارع والاحياء والساحات الشعبية "

واصلت مديرية الشباب والرياضة بقنا، الادارة العامة للرياضة، فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الانديه الصغيره لمراكز الشباب في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة، وذلك خلال الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2023، حيث تم تنفيذ الفعاليات خماسي كرة القدم لمجموعه إدارة شباب ابو تشت لعدد 8 فرق رياضية .

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل ممارسة الرياضة هدفا لكل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية التي تبنتها الوزارة وفقاً لاستراتيجيتها التي تساهم في بناء الانسان .

تنفيذ الدوري يرتكز على دمج المرحلة السنية من 2006 وحتى 2010، ويصل عدد الفرق في خماسي القدم 64 فريق، أما تنس الطاولة فيتكون من 70 شاب وفتاه لممارسة الرياضة، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضيا، بالإضافة إلى محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.

وكانت نتائج المجموعة كالاتي:

مركز شباب ابو تشت مع فريق مركز شباب القارة وانتهت بفوز مركز شباب ابوتشت ٤/١، مباراة مركز شباب بلاد المال مع مركز شباب السليمات انتهت بفوز السليمات ٢/٠، ومباراة مركز شباب ابوتشت مع السليمات انتهت بفوز السليمات ٠/١، ومباراة القارة مع بلاد المال انتهت بالتعادل ١/١، ومباراة بلاد المال قبلي مع م.ش. ابو تشت انتهت بالتعادل ١/١، ومباراة القارة مع السليمات انتهت بالتعادل ٠/٠، وصعود فريق السليمات كأول مجموعته برصيد ٧ نقاط المجموعه الثانية، ومباراة الخوالد مع م.ش. ابو حمودي انتهت بفوز الخوالد ٠/٣، ومباراة المعيصرة مع المحارزة انتهت بنتيجة ١/٢ المحارزة، ومباراة ابو حمودي مع فريق المحارزة انتهت بالتعادل ١/١.

مباراة المعيصرة مع الخوالد انتهت بفوز الخوالد ٠/٣، ومباراة أبو حمودي مع المعيصرة انتهت بالتعادل ١/١ ، ومباراة الخوالد مع المحارزة انتهت بفوز الخوالد ٠/١ صعد من المجموعة الثانية فريق الخوالد برصيد ٩ نقاط.

جرى لعب مباراة نهائية بين اول المجموعة الأولى السليمات مع اول المجموعة الثانية الخوالد وانتهت بفوز مركز شباب الخوالد بنتيجة ٠/٤.

وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء اشرف غريب الداودي محافظ قنا، وتوجيهات الدكتور عمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، و مصطفى حسين احمد ابو جبل وكيل المديرية للرياضة، ومتابعه الدكتور كريم حمدي امبادر مدير الاداره للرياضة.