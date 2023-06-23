مصير موسى ماريجا مهاجم الهلال السعودي

أصبح موقف أجانب نادي الهلال السعودي محل جدل في الأونة الأخيرة بعد خصخصة الأندية السعودية واستقطاب أبرز نجوم الكرة على مستوى العالم.

ومن ضمن هذه الأسماء يأتي موسى ماريجا مهاجم الهلال الذي تألق في الموسم الحالي لكن بحث الهلال عن صفقات الصف الأول في أوروبا تجعل المهاجم المالي أقرب للرحيل في الميركاتو الحالي.

ويرتبط موسى ماريجا بعقد مع الهلال السعودي حتى نهاية الموسم المقبل لكن إدارة النادي بحسب التقارير الصحفية استقرت على رحيل المهاجم المالي لاستقطاب صفقات من العيار الثقيل بجانب الاستفادة المادية من بيع اللاعب قبل رحيله بطريقة مجانية في الشتاء المقبل.

ويضع الهلال عدد من الصفقات على رأسها كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي وروبن نيفيز لاعب وسط وولفرهامبتون.

انضم موسى ماريجا صاحب 32 عاما إلى صفوف الهلال السعودي في صيف 2021 قادماً من بورتو البرتغالي وخاض 75 مباراة مع الهلال في كافة البطولات وسجل اللاعب 25 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

اتفقت إدارة الهلال على بقاء الثنائي الأجنبي ميشيل دالجادو و كاريلو بسبب المستويات المميزة لهما مع أزرق العاصمة على أن يرحل الثلاثي موسى ماريجا والكولومبي جوستافو كويلار والبرازيلي ماتيوس بيريرا هذا الصيف بحسب ما نشرته جريدة “عكاظ” السعودية.

واستغنى الهلال عن خدمات الثنائي الأرجنتيني لوتشيانو فييتو والنيجيري أودين إيجالو بعد انتهاء عقديهما في نهاية الموسم الماضي.

ويستأنف الهلال التدريبات الجماعية الأحد المقبل، من أجل الاستعداد للموسم القادم ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي الهلال إلى النمسا، 2 يوليو المقبل لخوض معسكر الخارجي الذي يستمر حتى 20 من نفس الشهر.