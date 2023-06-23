مصطفى بكري يروي شهادته عن سنة حكم الإخوان.. فيديو

روى الإعلامي مصطفى بكري، شهادته في عدة أحداث خلال العام الذي حكمت فيه جماعة الإخوان الإرهابية، البلاد، قائلا إن محمد مرسي ذهب إلى ميدان التحرير لتأدية القسم أمام الإخوان.

وأضاف أن قائد الحرس الجمهوري أكد ارتداء مرسي قميصاً مضادًا للرصاص في ميدان التحرير، موضحًا أنه بعد أن أدى صلاة الجمعة في المسجد الأزهر، وكان الخطيب هو وزير الأوقاف في هذه الفترة، يوصيه خيراً بالناس، وفي مساء هذا اليوم ذهب مرسي لميدان التحرير ليؤدي القسم أمام أعضاء مجلس الشعب من الإخوان الذين كانوا موجودين في الميدان.

أوضح أنه قال أمام الجمع الكبير من الإخوان والسلفيين: "أنا جيت لكم وأنتم الشعب وأنتم المرجعية والأساس"، وفي هذا الوقت أقسم أنه لا يخاف وفتح الجاكت وقال إنه لا يرتدي قميص واقي للرصاص، ووقتها خرج قائد الحرس الجمهوري وصرح أنه يرتدي قميصا واقيا من الرصاص جرى استيراده من ألمانيا.

وأشار إلى أن محمد مرسي بعد حلفه اليمين الدستورية بالمحكمة الدستورية اتجه لجامعة القاهرة للاحتفال بتنصيبه بحضور العديد من القيادات.

انتقام الإخوان من شيخ الأزهر

وذكر أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، انتقموا منه في هذا الاحتفال، وذلك لأن الفريق أحمد شفيق أقام مؤتمرًا صحفيًا في بلدته "القرنة" بالأقصر.

وأشار إلى أنهم نزعوا اسمه من على الكرسي الخاص به بالصف الأول، وعندما وصل فوجئ بأن "الكتاتني" يجلس مكانه وطلبوا منه الجلوس بالصفوف الخلفية، فغادر شيخ الأزهر بهدوء وقال لهم: "انتوا بادئين بدري أوي".

ولفت إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يرغب في أن تنتقل المحكمة الدستورية إليه؛ لأداء القَسَم، إلاّ أن طلبه قوبل بالرفض.

أضاف أن مرسي طلب عدم إذاعة أداء اليمين بالمحكمة الدستورية، لكن تم رفض طلبه، لافتًا إلى أن الرئيس المعزول قدم بعدها خطابًا أشاد فيه بالمحكمة الدستورية العليا وقراراتها وأحكامها، ثم انصرف إلى جامعة القاهرة.

وأكد أن جماعة الإخوان منعوا عميد كلية الحقوق من حضور مؤتمر جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر فوجئ بوضعه في آخر الصفوف خلال فعاليات المؤتمر.

واستكمل أنه بعد تنصيب "مرسي"، قابل المشير وسأله "مكشر ليه؟"، فرد عليه: "اللي بيحكم مصر النهاردة إخواني وأنت عارف قلبهم"، قال لي: "وأنا مسئوليتي إيه"، وسأل عن كلام الناس فأخبره أنهم يقولون إن المجلس العسكري هو من أحضر الإخوان، وسأله عن رأيه في ذلك.

ولفت إلى قال له أن 3 ملايين مصري تركوا الانتخابات وذهبوا للساحل الشمالي، وأنه كان مع أعضاء المجلس العسكري، وبمجرد دخوله للحمام وعودته وجد "مرسي" أعلن فوزه بالانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس.