حسم جدل التضحية بالطيور في العيد.. فيديو

كشف الشيخ محمد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، شروط الأضحية الصحيحة في العيد، بعد الجدل المثار خلال الأيام الأخيرة بشأن جواز التضحية بالطيور.

وأوضح أن الأضحية سنة نتقرب بها من الله وهي سنة مؤكدة عن الرسول إذا كان الإنسان قادرا ومستطيعا.

وأضاف أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وذلك طبقا للنصوص القرآنية، قائلا: "بهيمة الأنعام هي الخروق والبقر والأبل وغيرها وليس من الطيور".

وأشار إلى أن من يستطيع ويقدر على الأضحية فهي سنة ومن لم يستطع فالأعمال بمقاصدها وثبت الأجر بقدر النية، لافتًا إلى أنه يجوز أن يشترك 7 أشخاص في بقرة أو بدنة في الأضحية حسب رأي جمهور العلماء.

شروط الأضحية الصحيحة في العيد

الأضحية يجب أن تكون من الأنعام المحلية، مثل الأبقار والغنم والإبل.

يجب أن يكون عمر الأضحية لا يقل عن ستة أشهر للبقر والإبل وخمسة أشهر للغنم.

يجب أن يكون الحيوان سليم من العيوب الظاهرة والأمراض الخبيثة، ولا يجوز إخراج الحيوان المريض للذبح.

يجب على الشخص الذي يريد أن يضحي في العيد أن يكون عاقلاً ومكلفاً، وأن يكون قد أدى جميع الديون المالية التي عليه.

يجب أن يذبح الحيوان بطريقة صحيحة وبواسطة شخص ماهر ومختص في الذبح الشرعي، ويجب عدم إيذاء الحيوان قبل الذبح.

يجب توزيع لحم الأضحية على الفقراء والمحتاجين والأقارب والجيران، ويكون التوزيع على الأقل ثلثي لحم الأضحية.

يجب أن تكون النية صادقة وخالصة، ويجب إخراج الأضحية لله تعالى وليس لأي غرض آخر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة السر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، الخميس.