ريال مدريد يجدد عقد مدافعه المخضرم ناتشو

جدد ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني الكروي عقد مدافعه المخضرم ناتشو فيرنانديز لعام وحتى يونيو 2024.

ودافع ناتشو 33 عامًا عن ريال خلال 22 عاماً، منذ انضمامه إلى فريق أكاديمية النادي وعمره أقل من 11 عاماً .

وخاض ناتشو 319 مباراة مع الفريق الأول لريال، وفاز بـ 23 لقباً، أبرزها دوري الأبطال خمس مرات، و"الليغا" المحلية 3 مرات.

كما ارتدى قميص منتخب إسبانيا خلال 24 مباراة دولية، وتوج أخيراً بطلاً للنسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2023.

وخسر ريال جهود قائده المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي وقع مع الاتحاد السعودي.

بينما استهل تعاقداته للموسم الجديد بصفقة مع بوروسيا دورتموند الألماني انتقل بموجبها الشاب الإنجليزي جود بيلنجهام إلى صفوفه، كما ضم المهاجم المخضرم خوسيلو.