عاجل
انتقادات تلاحق حلا شيحة بعد رقصها على أغنية تامر حسني.. "صالحي الأول"
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يضرب حرس الحدود بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الأهلي على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف الأهلي الأول جاء عن طريق الخطأ في الدقيقة الرابعة بأقدام محمود بن والي مدافع حرس الحدود.

الشوط الثاني شهد سيطرة أهلاوية حيث نجح المارد الأحمر في تعزيز تقدمه بهدفين أخرين بتوقيع أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 56، 64 من عمر المباراة.

وسجل محمد شريف هدف ثاني للأهلي عند حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما فقدها في الأسابيع الأخيرة نظرًا لتأجيل عدد من مبارياته.

وأصبح الأهلي في صدارة جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة وفي حالة فوزه فيهم سيحسم اللقب.

خسارة حرس الحدود أمام الأهلي قضت على آخر أمل له في البقاء بالدوري الممتاز إذ تأكد هبوطه إلى القسم الثاني.

تشكيل الأهلي 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأفشة وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد فخري وكريم الدبيس.

مواد متعلقة

"البريميرليج" يحتفل بذكرى انتقال محمد صلاح إلى ليفربول

فنربخشة التركي يضم العجوز دجيكو

النصر يوافق على رحيل نجم الفريق بـ3 شروط

مفاجأة حول وقف القيد في الإسماعيلي .. فيديو
الجريدة الورقية