تطوير قناة السويس أحبط إسرائيل ودفن حلمهم الخبيث.. فيديو

تحدث اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن ما يتردد من قبل إسرائيل عن نيتها حفر قناة تصل بين “إيلات عسقلان” لتنافس قناة السويس.

وقال اللواء سمير فرج، إن الفكرة تتردد على فضاء الإنترنت منذ 10 سنوات، منوهًا أن الخطة تشمل اتجاهين ذهابًا وإيابًا بعمق أكبر ما يجعلها تدمر قناة السويس وتحصد مليارات الدولارات وتقلل إيرادات قناة السويس.

ولفت أن أمنيتهم هو تدشين أنبوب يسحب النفط من إيلات حتى البحر المتوسط لتجريد مصر من "الفرخة التي تبيض ذهبًا" على حد وصفه، منوهًا أن فكرتهم خيالية وأن قناة السويس الجديدة أحبطت خططهم العدائية.



9.4 مليار دولار:

وأكد أن قناة السويس الجديدة سهمت في زيادة إيرادات قناة السويس بشكل عام، إذ حققت 9.4 مليار دولار العام الحالي بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، مشددة عن أن التطوير في قناة السويس دفن قناة “بن جوريون” الإسرائيلية وأن حكومة الاحتلال تخلت عن تنفيذ الخطة بسبب إدراكهم عدم قدرتهم على المنافسة.

ولفت أن قوة الدولة الشاملة يكمن في القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية والقوى الناعمة، وكان أهم هذه القوى في السابق هي القوة العسكرية، والآن القوة الاقتصادية هى التي تتحكم وتقود الدول والمشهد يشهد تحولًا كبيرًا في العالم.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن ترتيب الدول حاليًا في العالم 2023 حسب الناتج المحلي في العالم 2023 أمريكا الصين اليابان ألمانيا والهند، مؤكدًا ظهور غول جديد حاليًا وهو الصين بما تحققه تكنولوجيًا واقتصاديًا.

ولفت أن النظرة الآن تغيرت للعالم بعيدًا عن الناحية العسكرية وباتت النظرة الاقتصادية هى السمة الأساسية، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد.

خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد،