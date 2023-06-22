عاجل
انتقادات تلاحق حلا شيحة بعد رقصها على أغنية تامر حسني.. "صالحي الأول"
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

"البريميرليج" يحتفل بذكرى انتقال محمد صلاح إلى ليفربول

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفل الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ”، بذكرى انتقال الدولي المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 وعلى مدار السنوات الستة الماضية استطاع كتابة تاريخ من الإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.

ونشر “البريميرليج” عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من أهداف محمد صلاح البارزة والمميزة خلال مسيرته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويقدم محمد صلاح مستويات استثنائية مع ليفربول حيث استطاع قيادة الريدز إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب امتد لنحو 30 عاما وكذلك التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة المحترفين الإنجليزية والدرع الخيرية وعلى الصعيد الفردي استطاع التتويج بلقب هداف البريميرليج في ثلاثة مواسم.

وخاض محمد صلاح مع ليفربول 305 مباراة بمختلف المسابقات استطاع خلالهم تسجيل 186 هدفا فضلا عن صناعة 79 أخرين، وشهد الموسم الماضي مشاركة محمد صلاح في 50 مباراة مع الريدز استطاع خلالهم تسجيل 30 هدفا وصناعة 15 أخرين.

ويستهل ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد بمواجهة من العيار الثقيل أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم الأحد 13 أغسطس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من "البريميرليج".

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي من مسابقة البريميرليج محتلا المركز الخامس برصيد 67 نقطة.

مواد متعلقة

المغرب تتصدر بطولة شمال أفريقيا للجولف للسيدات .. والفراعنة على قمة "مصر الدولية"

فنربخشة التركي يضم العجوز دجيكو

النصر يوافق على رحيل نجم الفريق بـ3 شروط

4 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الثاني ببطولة العالم للسباحة بالزعانف

ممر شرفي من حرس الحدود للاعبي الأهلي
الجريدة الورقية