إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالعجوزة

سيطر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في العجوزة، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 7 متشاجرين، وتم ضبط المتهمين.

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تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص من طرفي المشاجرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر نتيجة خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفي إطار اخر، أصيب 12 شخصا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي وانقلابهم مساء اليوم الخميس على طريق الناصرية - الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وانقلابهما، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 12 شخصًا بينهم 8 مستقلى الميكروباص، و4 مستقلى السيارة الملاكي، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وانقلاب ميكروباص فى اتجاه والسيارة الأخرى في الاتجاه الآخر بسبب شدة الاصطدام.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

بينما، اصيب مواطن بطلقات نارية من فرد خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين على كوبرى قرية أصفون لخلافات بينهما، بمدينة إسنا جنوب الأقصر وتم فض المشاجرة، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين على كوبرى أصفون غرب المدينة، لخلافات بينهما مما أسفر عن إصابة "الحسين صابر حسن" 49 سنة مصاب بطلق خرطوش فى البطن، وتم فض المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

كان قد أصيب طفلين ومواطنين فى حوادث متفرقة ما بين سقوط من فوق كوبرى خلال السباحة وحريق اسطوانة غاز والسقوط من علو فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حده.

والبداية كانت بإستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، عدد من الحالات فى حوادث متفرقة شملت، إصابة "مصطفي السيد زهران" طفل يبلغ من العمر سنتين، مصاب بحروق بسبب ماء مغلي على جسده، كما أصيب الطفل "محمد ربيع أحمد" البالغ من العمر 9 سنوات مقيم بقرية الدبابية، بكسر فى القدم اليمنى وفتح فى الرأس وكدمات نتيجة سقوطه من فوق كوبرى ترعة أصفون خلال السباحة داخلها، وأصيب "عبد الحميد مدني" 28 سنة مقيم بإسنا، بحروق متفرقة بالجسد نتيجة اشتعال أسطوانة غاز فى منزله، و"طارق زكى محمد" 21 سنة مقيم بقرية الكيمان مصاب بجرح قطعى بالشفة، نتيجة السقوط من علو فى منزله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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