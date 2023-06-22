إصابة طفلة بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

أصيبت طفلة، اليوم الخميس، بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة في نجع سعيد، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في نجع سعيد بمركز دشنا، وأسفرت عن إصابة “شيماء.ع.ع، تبلغ من العمر 12 عامًا، طلق ناري بالصدر، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، في نجع سعيد، بمركز دشنا.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى فاو في دشنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعض المتهمين في الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا بداخل القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.