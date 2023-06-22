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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خفر السواحل الأمريكى يكشفون عن إنفجار وقع بالغواصة تيتان

الغواصة تيتان
الغواصة تيتان

أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم، أن انفجار من الداخل قد يكون وقع في الغواصة" تيتان" ، وتسبب فى مقتل كل من بداخلها، مؤكدا أنه من الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة لكن سيتم مواصلة العمل على ذلك.

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وأكد خفر السواحل الأمريكى إن قواته واجهت ظروفا معقدة خلال عمليات البحث عن الغواصة الغارقة، مؤكدا اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة، معلنا مصرع طاقم "الغواصة تايتان"، مشيرين إنه يعمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات قضية غرق الغواصة.

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خفر السواحل الأمريكي يعلن عن تفاصيل جديدة بشأن الغواصة المفقودة "تيتان"

سفينة تايتانيك

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الحطام الذى تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك تعود إلى الغواصة المفقودة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكدت شبكة سي إن إن نقلا عن الشركة المشغلة: نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة، وأكد مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة "قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوى".

وأعلن خفر السواحل يوم الخميس أنه تم اكتشاف حقل حطام داخل منطقة البحث بالقرب من تيتانيك، وكتب خفر السواحل في تغريدة على تويتر "خبراء داخل القيادة الموحدة يقومون بتقييم المعلومات." 

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