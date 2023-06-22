قمة "الميثاق المالي الجديد" تعالج خلل نظام الاحتكار الأمريكي .. فيديو

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تستضيفها فرنسا في 22 و 23 يونيو الجاري بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ومسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

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المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن العالم يحتاج لنظام مالي عالمي جديد يصلح الخلل الناتج منذ النظام السابق الذي تم تدشينه عقب الحرب العالمية الثانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت إلى أن النظام المالي الحالي يتسبب في أزمات وعقبات شديدة وحادة وعميقة يلقى سلبياته على الدول النامية وهو ما يستشعر به القادة في الوقت الحالي بسبب جائحة كورونا تلاها الأزمة الروسية الأوكرانية، فتوقف الإنتاج واختلت سياسة سلاسل التوريد وحدثت اختلالات في سوق الغذاء والطاقة.

وذكر أن البلاد التي تعاني عمدت إلى رفع سعر الفائدة لتجاوز الأزمة، ما سبب حالة تضخم في العالم، مشددًا على أن عملية التنمية والتمويل من الدول المتقدمة هي عملية ذات وجهين وليست وجه واحد فقط، لا تستفيد بها الدول النامية فقط، ولا تعتبر منح أو هبات.

ولفت إلى أن رؤوس الأموال تحتاج إلى تشغيل، والاقتصادات المتقدمة تحتاج إلى أسواق، وأماكن للاستثمار فيها، والتمويل لدفع التنمية في الدول النامية يحقق مصلحة للطرفين، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية "النهار.

مناقشة ملف السودان والإرهاب والهجرة غير الشرعية

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ملفات عدة في مقدمتها الأزمة في السودان، بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب، فضلاً عن ملف الهجرة غير الشرعية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إن اللقاء الذي عقد على هامش "قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد"، شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة على مستوى العالم، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التباحث بشأن أهم النتائج المنتظرة للقمة.



وأضاف أن ماكرون أكد حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، بصفتها "أحد أهم شركائها الإقليميين"، مثمناً دورها في "إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية".



من جانبه، أشاد السيد المصري بتطور العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مؤكداً تطلع مصر لـ"مواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية"، خاصةً ما يتعلق بـ"قضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة".



مجال الهيدروجين الأخضر



كما شدد السيسي على "مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر".

20 زعيم إفريقي يشارك في القمة



وجاء اللقاء على هامش مشاركة السيسي في قمة "الميثاق التمويلي العالمي الجديد" المنعقدة في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، حيث يلتقي نحو أربعين رئيس دولة أو حكومة، لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة خصوصاً إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.



ويحضر القمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ورئيس وزراء الصين لي تشيانج، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الكيني وليام روتو.



كما يشارك أيضاً نحو عشرين زعيماً إفريقياً رفع العديد منهم الصوت أخيراً ضد الدول الغنية التي تضخ المليارات لدعم أوكرانيا التي تشهد حرباً.



ونشأت فكرة القمة في نوفمبر خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) في مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، إذ أعادت إحياء الأمل في رؤية تقدم في هذا الشأن الذي شكّل عائقا في مفاوضات المناخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية المسبب الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة.