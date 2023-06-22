تخريج الدفعة 42 من كلية الدعوة بحضور قيادات الأزهر

احتفلت قيادات الأزهر بتخريج الدفعة 42 من كلية الدعوة بحضور لفيف من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية، وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن الأزهر حقق جهودًا كبيرة في ضمان جودة التعليم؛ فاستطاعت أكثر من ٢٨ كلية الحصول على شهادة الاعتماد، ومنها كلية الدعوة التي حصلت على الشهادة وعلى تجديد الاعتماد، كما حصل أكثر من ألف معهد على ذات الشهادة مما يشير إلى الاهتمام بجودة التعليم في ظل اهتمام كبير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

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وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لكلية الدعوة؛ لاحتفالها بتخريج الدفعة ٤٢ ولكل أولياء الأمور الذين جاهدوا لتعليم أبنائهم، مؤكدًا أن هذا الاحتفال تتويج لعطاء متواصل من كل أب وأم، ولجهود العاملين في الكلية أساتذة وموظفين وطلابًا.

ونقل تحيات شيخ الأزهر الشريف لطلاب الدعوة ولأسرهم، مشيرًا إلى أن فضيلته ألقى كلمة مهمة في مجلس الأمن تستحق كل شكر وتقدير؛ لأنها عبرت عن كل إنسان يسعى للإصلاح في الأرض ويؤمن بسنة الاختلاف واحترام الآخر.

من واجبات الداعية أن يشعر بمجتمعه

وأوضح أن من واجبات الداعية أن يشعر بمجتمعه، وأن يتثبت في قوله ولا يتسرع في الفتوى، فويل للأتباع من ذلة العالم، وقد كان أئمتنا الكرام لا يستحيون في شئ لا يعرفونه أن يقولوا فيه: لا نعلم، وأشاد فضيلته بجهود كلية الدعوة وتعاون العاملين فيها، وأن يتزامن تخريج هذه الدفعة مع حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الدفعة تتميز بأنها التحقت بالكلية، وكانت الكلية بصدد الحصول على شهادة الاعتماد، وتخرجت والكلية تحتفل بتجديد الاعتماد، وهذه بشرى طيبة، مقدمًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي تبنى تدريس اللغات الأجنبية لطلاب الكليات الشرعية فرأينا ثمارها اليوم بتقديم الطلاب لكلماتهم باللغات المختلفة، وأعرب عن تقديره لكل أسرة مصرية تكافح لتعليم أبنائها فتحظى بحضور هذا التخرج الذي تنتظره طوال سنوات الدراسة.

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة، عن بالغ شكره لقيادات الأزهر؛ لحضورهم المشرف وحرصهم على تلبية الدعوة، وحث الخريجين على أن يكونوا من حملة كتاب الله الذين يدعون إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة.