إبراهيم عيسى يصف غرق مركب اليونان بالفجيعة الكبرى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حديث المواطنين الفترة الحالية يدور حول فجيعة كبرى تتمثل في غرق مجموعة من المصريين ضمن مركب هجرة غير شرعية على سواحل اليونان الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الحادثة تعد واحدة من مشاهد الهجرة وكثرة تلك الحوادث يجعلنا نتلاشها وننساها.

وأضاف عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن رحلات الهجرة غير الشرعية ينتهي بهم الأمر إلى حوادث من 400 إلى 750 من الركاب معظمهم من الدول العربية، لافتًا أن السلطات اليونانية ألقت القبض على 9 مصريين لتورطهم في حادث غرق مركب اليونان.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مواد القانون تشددت في التعامل مع الهجرة غير شرعية وتقلصت عمليات الهجرة غير الشرعية في الحدود المصرية، منوهًا أن الظاهرة تشعرنا بالقلق وهناك نقاط مهمة وهو عدم اقتصار الهجرة غير الشرعية على الشباب فقط وهناك أطفال ورجال.

تهمة الاتجار بالبشر لـ 9 مصريين:

وجهت السلطات اليونانية تهمة "التهريب غير القانوني" للبشر لتسعة مصريين موقوفين في كارثة غرق سفينة للمهاجرين قبالة سواحل اليونان في كارثة قضى فيها 82 شخصًا على الأقل، بحسب ما أفاد الثلاثاء مصدر قضائي أشار إلى إيداعهم الحبس الاحتياطي.

الرجال التسعة أوقفوا الخميس في كالاماتا، ميناء شبه جزيرة بيلوبونيز الذي نُقل إليه 104 ناجون، للاشتباه بأنهم مارسوا "التهريب غير القانوني" للبشر.

والموقوفون تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا، وهم ملاحقون قضائيًا أيضًا بتهمتي تشكيل "منظمة إجرامية" و"القتل عن طريق الإهمال".

وهم يواجهون عقوبة الحبس مدى الحياة في حال دانتهم المحكمة.

الثلاثاء مثل الموقوفون لأكثر من 10 ساعات أمام قاضي تحقيق في كالاماتا، وقد نفوا التهم الموجهة إليهم، وفق المصدر القضائي.

عشرات الجثث:

تعتبر مأساة غرق سفينة المهاجرين إحدى الأسوأ على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد وقعت ليل 13-14 يونيو على بعد 47 ميلًا بحريًا (87 كلم) من سواحل شبه جزيرة بيلوبونيز، في المياه الدولية، وفق جهاز خفر السواحل اليوناني.

والثلاثاء واصلت فرقاطة تابعة للبحرية وزورق دورية وأربعة مراكب عمليات البحث في المنطقة لليوم السابع على التوالي، وفق السلطات، إلا أن الآمال بالعثور على ناجين باتت شبه معدومة.

وتم انتشال 78 جثة من البحر غداة الكارثة، والإثنين تم العثور على ثلاث جثث أخرى في المنطقة، وجثة رابعة الثلاثاء، ما يرفع إلى 82 على الأقل حصيلة الضحايا الذين قضوا في الكارثة.