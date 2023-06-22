ما هي 5 مزايا للبيع المسبق للعملات الرقمية؟

منذ تضمين البيع المسبق في مجال العملات الرقمية، بدأت فرق المشاريع الجديدة في هذه الصناعة في الاستفادة من هذه الفترة من التطوير بهدف زيادة مبيعات الرموز التابعة قبل إطلاقها العام.

ويقدم البيع المسبق عمومًا مجموعة واسعة من الفوائد للمستثمر المحتمل. إذا استطاعت المشروعات الناشئة توازن هذه المرحلة بشكل جيد، سيتمكن المستثمر والمشروع من الانطلاق بفكرة شاملة.

يقدم هذا المقال خمس جوانب حاسمة حول ما يمكن أن يحققه البيع المسبق للعملات الرقمية الناشئة مثل " Caged Beasts (BEASTS )" و"ApeMax". سيناقش هذا المقال أيضًا كيفية أداء عملة "Pepe Coin (PEPE)" بعد الإطلاق في أبريل.

1. قم بتنشيط مجتمعك مع "PEPE"

كان "Pepe the Frog" في الأصل مجرد ميم شهير، لكن بعد تحويله إلى عملة ميم، حققت "PEPE" نجاحًا مبكرًا منذ إطلاقها في أبريل. بناء مجتمع قوي أمر حاسم لنجاحها المبكر في الأسواق. أثبتت رأس المالية السوقية لعملة "Pepe" بقيمة 420 مليون دولار أنها قد أنشأت مجتمعًا قويًا ومشتركًا من البداية.

يمكن أن ينشر البيع المسبق الكلمة عن المشروع ويجذب المزيد من المستثمرين إذا تم تنفيذه بشكل صحيح.

2. ضع المرح في التمويل الأولي

بالنسبة لشركات العملات الرقمية الناشئة، يعتبر تأمين تمويل كافٍ غالبًا تحديًا كبيرًا. يتيح البيع المسبق للمشاريع جمع رأس المال مقدمًا وتغطية النفقات الضرورية مثل التطوير والتسويق والامتثال القانوني. يساعد هذا التمويل الأولي في إنشاء صندوق يساعد على تعزيز التطوير ودعم المشروع خلال تراجعات السوق. لا يزال المستثمرون يستثمرون في مشروع "PEPE"، لكن أعداد المستثمرين تنخفض، وسيساعد البيع المسبق الناجح للمشروع في تخطي هذه الأوقات الصعبة.

3. اكسب مصداقية لـ "ApeMax"

يمكن أن يعزز المشاركة في البيع المسبق الناجح مصداقية مشروع العملة الرقمية في نظر المستثمرين المحتملين. فهو يعد توثيقًا لفكرة المشروع ويظهر الطلب في السوق - عملة ميم جديدة للبيع المسبق. لقد تميزت عملة "ApeMax" بالفعل بمكافآت الاستثمار عبر التعزيز. يقدم "ApeMax" أيضًا مشروع رمز مكلفة بتكاليف غاز منخفضة على Binance Smart Chain (BSC) مع تكاليف إنتاج محدودة. تكاليف غاز "ApeMax" للمضاربة أيضًا منخفضة جدًا، مما يساعد مفهوم "ApeMax" على تعزيز مصداقيته واعتماد الاستثمار المحتمل.

4. الوصول المبكر إلى الوحوش الواعدة

يتيح للمستثمرين المشاركة في المشروعات التي تمنحهم الوصول الحصري المبكر قبل أن تصل إلى السوق الرئيسية التعرف على المشروعات التي يؤمنون بها بتكلفة منخفضة. يتيح الوصول المبكر أيضًا للمستثمرين استغلال مزايا الحركة الأولى والاستفادة من نجاح المشروع المبكر. لقد اكتشفت عملة "Caged Beasts" الميمية الجديدة أن هذا النهج هو النهج الناجح.

يتمحور مشروع "Caged Beasts" حول سلسلة من المخلوقات المحاصرة المتحولة تدريجيًا مع مرور كل مرحلة من مراحل البيع المسبق. يوفر هذا العملية البطيئة والإبداعية حماسًا متزايدًا للمستثمرين المبكرين، حيث يتابعون مجتمعهم حتى الإطلاق.

5. الوحوش الشفافة هي مخلوقات محبوبة

يتيح الوصول الشفاف والمباشر إلى المعلومات للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المشاريع الجديدة. الشفافية أمر أساسي في مجال العملات الرقمية، ويسهم البيع المسبق في بناء الثقة بين المشاريع والمستثمرين.

يخطط "Caged Beasts" لإنشاء مجتمع مفتوح وملتزم يشارك في تطوير المشروع بكل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار متوازن بشأن الاستثمار. مع ميزات مثل برنامج الإحالة الخاص بها، ستسمح "Caged Beasts" للمستثمرين بإنشاء رمز فريد لتمريره إلى المستثمرين المحتملين. إذا قام المستثمر المحال به بشراء الرموز التابعة لـ "BEASTS"، سيحصل كلا الطرفين على مكافأة قدرها 20٪!

ظهرت البيع المسبق كجزء حيوي من المشهد العملات الرقمية، وتوفر العديد من الفوائد للمشاريع والمستثمرين. من بناء المجتمع إلى تأمين التمويل الأولي، وإقامة المصداقية، والوصول إلى مشاريع واعدة، فإن البيع المسبق هو آلية قوية للنجاح. من خلال فهم أهمية البيع المسبق وتقييم الفرص بعناية، يمكن للمستثمرين وضع أنفسهم استراتيجيًا وجني ثمار المشاركة في المراحل الأولى لمشاريع العملات الرقمية الواعدة.

تفضل بزيارة الروابط أدناه لمعرفة المزيد عن "Caged Beasts":

Website: https://cagedbeasts.com

Twitter: https://twitter.com/CAGED_BEASTS