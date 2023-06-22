تفاصيل رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية لساحات صلاة عيد الأضحى.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية إليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة فى كل الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بالساحات.

وأضاف أن الوزير وجه جميع غرف العمليات وإدارة الأزمات على مستوى الجمهورية بالربط والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء ورفع درجة الاستعدادات بهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات.

وأشار إلى تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر كل الأدوية والمستلزمات والأمصال اللازمة والأطقم الطبية، وتوفير مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، وإزالة كل الإشغالات حول المنشآت الصحية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات:

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في مختلف محافظات الجمهورية، وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:21 صباحًا، في حين ستكون صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:24 صباحًا، وفي الغردقة الساعة 6:18 صباحًا، وفي العريش الساعة 6:08 صباحًا، وفي أبو سمبل الساعة 6:37 صباحًا، وتختلف المواعيد أيضًا في باقي المحافظات، ويمكن الاطلاع عليها في الإعلان الرسمي.

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحى المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد.

وأشار الشيخ خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنه تم تخصيص ٢٤١ ساحة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة حرصًا على سلامة المصلين، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس.