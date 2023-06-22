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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موقف ثنائي الهلال من معسكر النمسا

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل الثنائي سلمان الفرج وخليفة الدوسري برنامجهما التأهيلي للحاق ببعثة الهلال السعودي المسافرة إلى النمسا لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن سلمان الفرج وخليفة الدوسري، سيسافران مع بعثة نادي الهلال إلى النمسا، من أجل استكمال برنامجهما العلاجي.

ويعاني سلمان الفرج  من إصابة في الساق بينما سيجري خليفة الدوسري عملية جراحية على مستوى الكتف.

وطمأن الجهاز الطبي جماهير الهلال على الثنائي عبد الإله المالكي ومتعب المفرج حيث أكد أنهما أصبحا جاهزين طبيا للمشاركة مع نادي الهلال، عقب تعافيهما من الإصابة على مستوى الرباط الصليبي، في الفترة الماضية.

ويستأنف الهلال التدريبات الجماعية الأحد المقبل، من أجل الاستعداد للموسم القادم ومن المقرر أن تسافر بعثة نادي الهلال إلى النمسا، 2 يوليو المقبل لخوض معسكر الخارجي الذي يستمر حتى 20 من نفس الشهر.

 تستعد أندية الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لإبرام المزيد من الصفقات الأوروبية لدعم احتياجات الفريق، وبعد قرار الدعم بلاعبين من الصف الأول، ويعتبر فريق الهلال الأكثر خسارة بسبب تلك الصفقات.

حتى الآن لم يعلن نادي الهلال عن أي صفقة رسمية كما فعل نادي الاتحاد والنصر بضم كريستيانو رونالدو للعالمي، وكريم بنزيما ونجولو كانتي للنمور، والتي رفعت اسم الدوري السعودي للعالم.

 الهلال يقرر رحيل الثلاثي الأجنبي:

 أعلن الاتحاد رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو عن الجانب الهجومي بشكل رسمي، ويتجه الفريق الآن للموافقة على رحيل موسي ماريجا وجانج هيون سو وماتيوس بيريرا.

 وقرر النادي بشكل رسمي بقاء الثنائي أندري كاريلو وميشيل ديلجادو مع الفريق بشكل رسمي، ولم يعلن حتى الآن موقف جانج النهائي من الرحيل أو البقاء.

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