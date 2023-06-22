رؤوف خليف يودع بي إن سبورت للتقاعد .. 61 عاما من التعليق

ودع المعلق التونسي رؤوف خليف، مجموعة قنوات بي إن سبورت، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وكشف المعلق التونسي رؤوف خليف كواليس رحيله عن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقال: نعم رحلت عن شبكة بي إن سبورتس، بسبب الوصول إلى سن التقاعد في قطر.

وبسؤاله عن اعتزاله التعليق قال خليف: أنوي خوض تجربة جديدة الفترة المقبلة في مكان آخر، ولم يأتِ وقت اعتزالي بعد.

رؤوف خليف

وعن احتمالية توليه مهمة التعليق على مباريات الدوري السعودي عقب رحيله عن بي إن سبورت، أشار إلى أنه لم يحسم وجهته بعد، ورد بشكل مقتضب “كل ما هو قادم خير".

الراحلون عن بي إن سبورتس





وقررت القناة القطرية مؤخراً عدم تمديد عقود الإعلاميين الذين تجاوزوا سن العمل القانوني في البلد، بنهاية موسم 2022-2023.، وضمت قائمة الراحلين عن القناة الإعلامي الجزائري لخضر بالريش، والتونسي هشام الخلصي والسوري أيمن جادة، واللبناني محمد حمادة والقطري يوسف سيف.

تاريخ رؤوف خليف وبداية مشواره





اسمه الكامل رؤوف بن خميس بن خليف، وهو معلق رياضي تونسي ولد في يوم 10 مارس 1962م، وهو متزوج وله ثلاثة أولاد درس في كلية الحقوق بجامعة مونبلييه بفرنسا.

رؤوف خليف

بدأ مشوار رؤوف خليف كمراسل لبعض الصحف الفرنسية لنقل أخبار الرياضة العربية بشكل عام والتونسية بشكل خاص، خاصة لوجود أعداد كبيرة من العرب في فرنسا، وبدأ بالتعليق من خلال القناة التونسية الأرضية ومن بعدها نقل إلى قناة تونس 7 الفضائية. بعد ذلك طلبته شبكة راديو وتلفزيون العرب وانضم إليها عندما كان مقرها في إيطاليا.

وفي عام 2001، خاض مغامرة قصيرة مع شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، ثم جدد العهد مع التلفزيون التونسي حيث غطى أحداث رياضية كبيرة على غرار مونديال 2002 ويورو 2004.

وشهدت مسيرته نقلة نوعية عندما انضم لفريق أتحاد إذاعات الدول العربية ASBU لينضم عام 2004 مجددا لشبكة قنوات ART ويصبح أحد أبرز أعمدتها.

وفي عام 2008 استقال ررؤوف خليف من شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، ثم تعاقد بعدها بعام مع قناة الجزيرة الرياضية القطرية حيث شغل مدير مكتب إيطاليا.