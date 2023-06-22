اعتماد تشكيل قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم المقبل

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، اعتماد تشكيل قطاع الناشئين بالنادي للموسم الرياضي 2023-2024.

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وعرض يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، التشكيل على المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، وتمت المناقشة حول التصور النهائي واعتمد فتحي التشكيل بصورته النهائية وجاءت كالآتى:

جهاز الناشئين لكرة القدم موسم 2023/2024:



محمد عادل فتحي – عضو مجلس الإدارة –المشرف العام على الكرة.

الكابتن/ يسري عبدالغني – رئيس قطاع الناشئين.

الكابتن/ محمد عبدالعزيز، مشرف علي قطاع الشباب والناشئين.

فريق 20 سنة ( مواليد 2003):

عبدالعزيز مصطفى محمود (زيزو)، مدير فنى.

سعد عبدالباقى دسوقى، مدرب.

تونسي سيد أبو الليل، مدرب حراس مرمى.

نادر نشأت محمد القوشي، مخطط أحمال بدني.

إسلام إسحاق عبدالتواب، أخصائى إصابات.

سعيد صابر سارى، إدارى.

فريق 18 سنة ( مواليد 2005):

محمود العارف إمام، مدير فنى.

محمد فوزي عيد، مدرب.

أحمد محمد صابر، مدرب حراس مرمى.

كريم مجدي محمد علي، مخطط أحمال بدني.

أحمد هشام حسن، أخصائى إصابات.

هانى عدلى حسن، إداري.

فريق 16 سنة ( مواليد2007):

أحمد سعيد سالم، مدير فنى.

هيثم حسين حسن، مدرب.

ماهر سليمان محمد، مدرب حراس مرمى.

محمد صبري محمد، مخطط أحمال بدني.

عمرو البدري محمدين، أخصائى إصابات.

علي سعد عبدالعزيز، إدارى.

فريق 15 سنة ( مواليد2008):

سامح محمود يوسف، مدير فنى.

أحمد إبراهيم حسين، مدرب.

حازم محمد فرج، مدرب حراس مرمى.

محمود عبدالحليم، مخطط أحمال بدني.

أسامة محمد محمد، أخصائى إصابات.

عبدالغنى حسين عبدالغنى، إدارى.

فريق 14 سنة ( مواليد 2009):

مجدي درويش عمران، مدير فنى.

محمد محسن هاشم، مدرب.

عمرو عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى.

كريم مجدي محمد، مخطط أحمال بدني.

مصطفى شاكر أحمد، أخصائى إصابات.

سعيد صابر سارى، إدارى.

قطاع فرق البراعم: (مواليد -2010-2011-2012- 2013- 2014-2015 ):

حمدى حسين جلال ( سيكلا)، مشرف على قطاع البراعم.

محمد محمود سعد، مدير فني على قطاع البراعم.

فريق 13 سنة ( مواليد 2010):

حسن السيد حسن، مدير فنى.

رامي محمد سعيد، مدرب.

بلال ثابت عرفات، مدرب حراس مرمى.

أحمد ناصر صباح صبحي، أخصائى إصابات.

هانى عدلى حسن، إدارى.

فريق 12 سنة ( مواليد 2011):

محمد رجب سيد، مدير فنى.

محمد أبو السعود حسين، مدرب.

بلال ثابت عرفات، مدرب حراس مرمى.

أحمد ناصر، أخصائى إصابات.

عبدالغنى حسين عبدالغنى، إدارى.

فريق 11 سنة ( مواليد 2012):

سعيد سعد عبدالفتاح، مدير فنى.

ضياء عبدالرحمن محمد، مدرب.

سيد أحمد جاد، مدرب حراس مرمى.

أحمد ناصر صباح، أخصائى إصابات.

علي سعد عبدالعزيز، إدارى.

فريق 10 سنوات ( مواليد 2013):

إبراهيم عبدالحكيم البهنسي، مدير فنى.

كريم محمد رضوان، مدرب.

سيد أحمد جاد، مدرب حراس مرمى.

محمد البكري العبد، أخصائى إصابات.

أحمد فاروق محمد، إدارى.

فريق 9 سنوات ( مواليد 2014):

إيهاب محمد محمود عبدالله (بيتا)، مدير فنى.

مصطفى مرين حسن، مدرب.

عبدالمولى كيشار سيد، مدرب حراس مرمى.

محمد البكري العبد، أخصائى إصابات.

أحمد فاروق محمد، إدارى.

فريق 8 سنوات ( مواليد 2015):

طلعت حسن عبدالواحد، مدير فنى.

محمد يحيى محمد، مدرب.

عبدالمولى كيشار سيد، مدرب حراس مرمى.

محمد البكري العبد، أخصائى إصابات.

أحمد فاروق محمد، إدارى.

إدارة جهاز الناشئين:

1 ك/ عبدالفتاح محمد صالح، المدير الإدارى.

2 حسن حسام الدين حسن، سكرتير قطاع الناشئين.

3 د/ هشام علاء الدين محمود، رئيس الجهاز الطبي.

4 د/ محمد سعيد الصافي، رئيس جهاز الإعداد البدنى.

5 أحمد محمد أحمد حسام، مدير الوحدة الطبية.

6 يحيى إبراهيم شعبان، المنسق الطبى.

7 عمر محمود قبيص، القيد الإلكترونى.

8 أحمد فتحي صفا، مركز المعلومات.

9 أحمد فاروق محمد، مسجل بيانات مالية.

10 محمود بدر فهمي السيد المنسق الإعلامي.

وعقد يسري عبدالغني، رئيس القطاع، اجتماعًا مع المدربين بالتشكيل الجديد وتم مناقشة خطة وتصور القطاع للموسم المقبل، مشددا على ضرورة الالتزام من الجميع متمنيًا التوفيق لكل الأجهزة والفرق بالقطاع.