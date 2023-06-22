محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 مليون جنية لرصف 24 شارع

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم تكليف المهندسه أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو ٢٠ مليون جنية لرصف ٣٤ شارع بحي منتزه ثان خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم انجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة ٦٠ % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة امل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف ٢ شارع رئيسي وهما (شارع جمال عبد الناصر و شارع ١٠ اسكوت خلف مرسيليا) بالإضافة إلى ٢٣ شارع متفرع من شارع اسكوت ١٠، و٩ شوارع متفرع من شارع جمال عبد الناصر، مضيفة بأن تم التنسيق مع حي منتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.