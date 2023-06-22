حقيقة ضبط مفتش تموين بـ 13 مليار جنيه.. “الحرامية في كل مكان” (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة ضبط مفتش تموين بمحافظة الإسماعيلية وفي حوزته 13 مليار جنيه.

وأكد بكري، أن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص أمامه العشرات من رزم الأموال تم تداولها في عام 2020، ونفت الرقابة الإدارية آنذاك الشائعة في بيان نشرته الصحف والمواقع الإخبارية على نطاق واسع.

وشدد على أن الهدف من ترويج الشائعة هو إظهار الدولة وأن لا يوجد بها انضباط وأن “الحرامية في كل مكان”، مشيرًا إلى أنه يوجد فساد لكن توجد جهات رقابية تواجهه بكل حزم.

وأشار إلى أن الإخوان الذين يروجون الشائعات يهدفون إلى زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى وجعل الناس يكفرون بالأمل في التغيير، محذرًا من الشائعات والأكاذيب فالكذب “عمره قصير”.

صندوق النقد يثني على مصر

ولفت في سياق آخر، إلى أن الجيش المصري حمل عبء التنمية وعبء الدفاع عن الحدود والأمن المصري، ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة ملموسة على مستوى الوطن.

وذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر بيانًا أكد فيه أن مصر اتخذت خطوات صائبة وأن السلطات تتفهم تمامًا أهمية تعزيز قدرات القطاع الخاص، وقالت يمكن لمصر بذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر فقرًا.

وعلق خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: “البيان أثنى على عمل مصر الجبار في مجال الدعم الفئات الأكثر ضعفا لكن نريد المزيد، والله كلام لصالحنا تماما”.

وأردف: “مديرة صندوق النقد الدولي أقرت بحدوث تقدم في الواقع المصري، ونحن نؤيد منح الفرص للقطاع الخاص”، مواصلًا: “أتمنى أن يرتفع مستوى الفقراء اقتصاديا، والطبقة المتوسطة ترجع للستر مرة تانية، حيث توجد أخطاء حدثت علينا إصلاحها، لكن لا نهدم البلد والبيت، علينا مواجهتها بكل قوة وحزم”.