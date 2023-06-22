العطش يضرب "رحيل" بالفيوم بعد إنقطاع مياه الشرب

يشكو أهالي عزبة رحيل، التابعة لقرية سنهور البحرية، مركز سنورس، محافظة الفيوم، من الانقطاع المستمر لمياه الشرب منذ حوالي شهر، وسط معاناة يومية للأهالي.

ويتسبب هذا الانقطاع المستمر لمياه الشرب في حرمان ما يقرب من 10 آلاف مواطن، من الحصول على المياه لقضاء احتياجاتهم اليومية.

ويعانى أهالى القرية يوميا من اجل الحصول على مياه الشرب بعد انقطاعها التام عن غالبية القرى والعزب بالمركز وتوقف العمل ببعض محطات تنقية المياه وسيطرة الفساد والإهمال على أغلب المحطات فهناك قرى لا تجد قطرة مياه نظيفة وهناك من يروى الأراضى الزراعية بمياه الشرب فى بدايات الخطوط وحتى الخطوط الموجودة متهالكة، ودائما ماتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بسبب طول فترة انقطاعها وخلال هذه الفترة تمتلئ الخطوط بمياه الصرف الزراعي والمجارى من الخزانات الموجودة فى الشوارع وعندما تأتى المياه فى بعض المناطق فى ساعات متأخرة من الليل تجدها مختلطة بمياه الصرف ولها رائحة كريهه وهناك قرى ﻻتصل اليها المياه نهائيا.

ويضطر الأهالي للحصول على المياه إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة، ويحصلون عليها في عبوات وجراكن بلاستيكية ويتم بيعها للأهالي بمقابل مادي، مما يزيد من معاناتهم المادية والنفسية، وهناك من يستخدم مياه الشرب الذي يقوم بشراؤها في الشرب فقط ويقوم باستخدام مياه البحر والمصارف الزراعية في قضاء باقي الاحتياجات اليومية.

انقطاع مياه الشرب بقرية رحيل والأهالي يبحثون عن حل

وقال محمد جمعة السمالوسي من أبناء القرية، أن هذا الانقطاع مستمر، ولا يعرف الأهالي سببًا لهذا، علمًا بأن هذا الانقطاع المستمر يتم دون سابق إنذار أو تنبيه للأهالي حتى يتمكنوا من تدبير مواردهم المائية، مضيفا أن القرية تقع في موقع جغرافي مميز للغاية جنوب بحيرة قارون، وأمام أوبرج الفيوم، على الطريق السياحي، إلا أن المسئولين لم يلتفتوا لمطالبات الأهالي في الحصول على أبسط حقوقهم المتمثلة في مياه الشرب النقية.

وأشار "السمالوسي" إلى أن "رحيل" خالية تمامًا من أي خدمات حقيقية، فعلى الرغم من لهيب فواتير المياه إلا أن الأهالي لا يحصلون على حقوقهم الإنسانية المشروعة في مياه نظيفة دائمة، وأصبح انقطاع المياه بشكل مستمر دون مراعاة لارتفاع درجات الحرارة أو قدوم عيد الأضحى المبارك، بالرغم من المناشدات العديدة التي تقدم بها الأهالي إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ومرفق مياه الشرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

ويطالب الأهالي مسئولي المحافظة ومركز سنورس بالتدخل السريع لحل مشكلة انقطاع مياه الشرب، وبخاصة نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، والجميع في حاجة ماسة لعودة مياه الشرب مرة أخرى وهو أبسط حقوقنا المشروعات.