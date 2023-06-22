عاجل
عاجل .. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية بيان عاجل من السعودية حول التطورات في فلسطين عاجل .. وفاة زوجة وزير الداخلية الأسبق
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

طارق الشيخ يطرح جديده .. حنفية الجدعنة على يوتيوب

طارق الشيخ
طارق الشيخ

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ، أحدث اغانيه التي تحمل اسم "حنفية الجدعنة" على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

 

أغنية “حنفية الجدعنة” وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

txt

طارق الشيخ يفتح "حنفية الجدعنة" قريبًا

 

وتقول كلمات الأغنية: “حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الأندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلى أصلى خد جمب أصلى ثابت مكانى، ميزت نفسى بفضل ربى اللى علاني ”.

وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية

 

وطرح مؤخرًا طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وارضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.

 

يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وكان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الإنجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.

مواد متعلقة

نجوى كرم تجتاز النصف مليون مشاهدة بـ "كاريزما" خلال 24 ساعة

حسين الجسمي الأكثر مشاهدة على يوتيوب

كاريزما..الأغنية الثالثة من ألبوم نجوى كرم الجديد

حسين الجسمي يفاجئ المصريين بـ "ياخبر"

مشاهدات أغنية نجوى كرم "عشر دقايق" خلال 24 ساعة

مشاهدات أغنية نجوى كرم الجديد خلال 48 ساعة

مروة نصر تطرح "شكر خاص" على يوتيوب

مشاهدات أغنية نجوى كرم الجديد خلال 48 ساعة
الجريدة الورقية