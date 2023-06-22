وضع رؤية مستقبلية للحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرصها على الالتقاء بأصحاب المصلحة والعاملين بالمحميات الطبيعية والشركاء من جمعية هيبكا، والمشاركة في ورشة عمل تجمع مختلف الأطراف عن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي يتم اجراءها لدراسة وتحليل سلوك القروش في البحر الأحمر، وتعد حل مهم لمواجهة ظاهرة تغير سلوكيات القروش كاجراء ضمن اجراءات عديدة نسعى لتنفيذها

ولفتت إلى حرصها على الإستماع إلى أصحاب المصلحة وشواغلهم ومشكلاتهم والبحث في أفضل السبل لحلها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة حرصت على إجراء الدراسة والتشاور مع أصحاب المصلحة حولها باعتبارها أفضل أداة تتيح توفير معلومات تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة وتسمح بالتعاون معا لوضع رؤية مستقبلية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر والتي تعتبر أساس سبل العيش لقاطني هذه المحافظة. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذه الدراسة بارائهم ومقترحاتهم وخبراتهم، سواء من العاملين بالمنشآت الفندقية والصيادين وجمعية هيبكا التي تعتبر شريك مهم للوزارة تعمل معها جنبا إلى جنب منذ سنوات مما يثرى فكرة الدراسة وعملية تحليل البيانات.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من اهتم بفكرة صون الموارد الطبيعية وشارك في اللقاء للاستماع إلى أبعاد المشكلة والمساهمة في حلها وشددت على ضرورة الاعتماد على العلم في حل مشكلاتنا.

وشاركت الدكتورة جوليا سبات الخبيرة الدولية، وبمشاركة الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكافة المتخصصين بالبيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة وممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤا وزيرة البيئة، اليوم، بمدينة الغردقة أولى جلسات التدريب العملى لفريق عمل قطاع حماية الطبيعة لدراسة سلوكيات اسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الاحمر والتي تعد الاولى من نوعها فى البحر الاحمر بأكمله بمدينة الغردقة وتمتد على مدار يومين بمصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدورة تهدف إلى تدريب فريق عمل قطاع حماية الطبيعة على كيفية تركيب اجهزة الرصد والحساسات لرصد سلوك القرش، والتى تستهدف ثلاثة أنواع من أسماك القرش والمسئولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة، طبقاً للاحصائيات المحلية والدولية وكيفية استخدامها وتركيبها بالأسلوب الأمثل والآمن للفريق والقروش على حد سواء، وذلك بغرض التعرف على سلوكيات الأنواع المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول وتقييم لحالة أعداد وتنوع أحجام أسماك القروش فى محيط مدينة الغردقة، وكذلك تحديد معامل الخطورة والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام، بالإضافة إلى تحديد الجنس والفحص الظاهري للقروش .

وكانت وزيرة البيئة قد أعلنت بالأمس عن بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات اسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الاحمر تمتد لمدة تصل الى ١٨ شهرا على ثلاث مراحل

وتعتبر المرحلة الأولى مرحلة تمهيدية لجمع البيانات عن الحوادث السابقة وتحليل الوضع الراهن والقيام بتصنيع الحساسات بحيث تلائم الوضع الوطنى وسيتم خلال المرحلة الثانية تركيب الحساسات و ستتطلب بضعة أشهر لرصد سلوك الانواع المختلفة من القروش المستهدفة

وتتضمن المرحلة الثالثة تحليل البيانات التى تم جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة.

فريق البيئة

فريق البيئة