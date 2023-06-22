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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طبيبة روسية تحذر من مخاطر جفاف الجسم.. أبرزها الصداع

جفاف الجسم
جفاف الجسم

أوضحت الدكتورة الروسية تاتيانا فوروبييفا، من مخاطر اجتفاف الجسم في الصيف، والأعراض التي تظهر عندما يصاب المرء به، ومنها الصداع المرافق له.

صداع

تاتيانا فوروبييفا "تحذر من فقدان الجسم لسوائله"

أعلنت تاتيانا فوروبييفا في مقابلة مع وكالة " نوفوستي" في مقاطعة موسكو، بمساندة مراعاة مستوى السائل الموصى به في الجسم بمعدل 60-70 مليلتر لكل كيلوغرام من الوزن، لتوخي الحذر من الصداع الناتج عن اجتفاف الجسم "فقدان الجسم لسوائله".

جفاف الجسم

تاتيانا فوروبييفا الصداع يسبب الدوران

وأضافت تاتيانا فوروبييفا:" غالبا ما يبدأ الصداع بسبب أن الدم يصبح مع نقص السائل، أكثر لزوجة، ما يعطل عملية دوران الدم في الأوعية الدقيقة".

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خطوات بسيطة تقي بشرتك من أضرار حرارة الصيف

وتابعت تاتيانا فوروبييفا :"أن الكثير من الناس يعانون مشاكل الصداع في فصل الصيف حيث يكون من السهل  التعرض للإصابة بضربة الشمس أو ضربة الحرارة.

جفاف الجسم

هناك طرق تجنب عواقب الطقس الحار، بإنه يجب على الناس ارتداء قبعة بيسبول أو باندانا عند التواجد تحت الشمس، كما يجب اختيار أزياء فاتحة الألوان للحيلولة دون الإحماء، ويفضل  كذلك الخروج إلى الشمس بأقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى يجب عدم البقاء لفترة طويلة في غرف خانقة، لأن ذلك قد يسبب صداعا أيضا.

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الجريدة الورقية