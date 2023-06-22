بكري يسخر من مجلة بريطانية رشحت محمد صلاح للرئاسة.. كلام عيال في ابتدائي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مجلة الإيكونوميست البريطانية تلجأ أحيانًا إلى توظيف بعض المعلومات المغلوطة لصالح مواقف سياسية، مشيرًا إلى أنها نشرت تقريرًا مزيفًا عن الاقتصاد المصري في عام 2016، وهي نفسها التي اعترفت بتحقيق مصر طفرة في معدل النمو عام 2019.

وأكد أن تقرير مجلة الإيكونوميست الحديث عن الاقتصاد المصري لم يستند لأية مصادر.؛ إذ ادعى زيفا وكذبا أن مصر ستؤجر قناة السويس لمدة 99 سنة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتدخل في النصوص القرآنية لإقرار مساواة الرجل مع المرأة في الميراث.

وعقب بكري: “من أين هذا الكلام، رئيس الدولة سيخالف القرآن، اعطني تسجيل أو معلومة حقيقية”، مشددًا على أنهم دأبوا على الأكاذيب مثل الادعاء بوجود 60 ألف معتقل في السجون المصرية.

ترشيح محمد صلاح

ولفت إلى أن التقرير تحدث عن وجود 3 مرشحين سينافسون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وهم صلاح أبو إسماعيل وهذا رجل في السجن، ومحمد صلاح وهذا لاعب ليس له علاقة بالسياسة، ونجل الملك فؤاد، مش معقول أنتوا جايبين الكلام ده منين.

وتابع: “قاعدين على قهوة في لندن وبتتكلموا، التقرير لا يكتبه عيل صغير في مدرسة، لا صدق ولا مهنية ولا أخلاق”، مضيفًا باستنكار :"هل أنتم ستعلمونا الديمقراطية يا بريطانيا"، مؤكدًا أن الحوار الوطني الذي وصفوه بالمسرحية دعوة الرئيس في الأساس، جاء ذاك خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، اليوم الخميس.