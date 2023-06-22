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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول لتعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.

 ووقع المذكرة عن الأكاديمية الدكتور حسام مطاوع مستشار عام الأكاديمية، وعن جامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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محافظ كفرالشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان سبل التعاون

 التقدم الإقليمي العربي والإفريقي

 تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إلى تعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والتكنولوجي من أجل دعم جهود الطرفين في تنسيق التقدم الإقليمي العربي والإفريقي نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال التدريب وبناء وتنمية القدرات.

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