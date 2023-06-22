مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول لتعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب وجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري.

ووقع المذكرة عن الأكاديمية الدكتور حسام مطاوع مستشار عام الأكاديمية، وعن جامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وقد شهد مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

التقدم الإقليمي العربي والإفريقي

تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم إلى تعزيز الوعي بمفهوم التنمية المستدامة ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والتكنولوجي من أجل دعم جهود الطرفين في تنسيق التقدم الإقليمي العربي والإفريقي نحو تحقيق أهداف التنمية من خلال التدريب وبناء وتنمية القدرات.