ضبط 8 أطنان قمح بعد تحويلها إلى أعلاف بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بالفيوم حملة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون بمركز سنورس.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز.

ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبه من الفيوم إلى القاهرة

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وعددا من الصوامع والشون بدائرة مركز سنورس بالفيوم، وتمكنت من ضبط عدد 8 أطنان من محصول القمح المحلي إنتاج موسم 2023، بأحد الكمائن الثابتة بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قام أحد التجار بتحويلها إلى أعلاف بداخل أحد المدشات، وذلك لتهريبه إلى محافظة القاهرة لاستخدامها في الأعلاف، وتم القاء القبض على التاجر وصاحب القمح والتحفظ على السيارة.

وتم التحفظ على كمية الأقماح المدشوشة والسيارة، وتحرير محضر ضد سائق السيارة والتاجر، بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع بالفيوم، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.