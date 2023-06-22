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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

فضائح نجل "بايدن" تُعيق ترشحه للانتخابات الأمريكية (شاهد)

بايدن _ هانتر
بايدن _ هانتر

تتصاعد حدة المنافسة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، على كرسي الرئاسة الأمريكي، لتظهر خلف الستار فضائح وقصص مثيرة لـ هانتر بايدن، إلى وسائل الإعلام ، تهدد "سيد" البيت الأبيض بايدن في حملته الرئاسية. 

 

 يسلط أعداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السياسيين، الضوء على مشكلات نجل بايدن، القانونية وحياته المهنية، في محاولة لتصوير بايدن، على أنه رئيس "عائلة إجرامية"، وفي نيتهم حماية ترامب، الذي يتعرض إلى ضغوط قانونية تعوق تقدمه للانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

 

وعول الجمهوريون، على إقرار هانتر بايدن، بأفعاله، والذي يمثل إحراجًا سياسيًا وشخصيًا كبيرًا لابن رئيس يترشح لإعادة انتخابه. 

 أقر هانتر بايدن، بأنه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلق بضريبة الدخل الفيدرالية، وكان اتهم في عام 2018 في قضية حيازة سلاح ناري، بينما كان هو مدمنًا على المخدرات. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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